Arias no sabe nada de su futuro en la U: "Preguntan todas las semanas si voy a seguir y no está en mí la decisión"

Universidad de Chile derrotó por 4-2 a Deportes Iquique como visitante y volvió al triunfo luego de 11 fechas en el Campeonato Nacional 2019, saliendo del último lugar de la tabla y de la zona de descenso. Por lo mismo, Alfredo Arias se mostró alegre, aunque se molestó con las preguntas sobre su continuidad.

Es que semana a semana la duda era si el técnico seguiría en la banca azul, pero luego del empate con Colo Colo y el triunfo de hoy Arias suma bonos para seguir después del receso. "Si a cualquier profesional le preguntan en cada momento si va a seguir trabajando, cómo se sentirían. La verdad levanten la mira sobre las preguntas. Siguen preguntando todas las semanas si voy a renunciar y no está en mi la decisión", respondió molesto el estratega.

"Yo no me he rendido nunca y no lo voy a hacer ahora, menos con la camiseta de la U, que tiene un historial de no rendirse gracias a su gente, porque eso hace grande a la U", sentenció el entrenador, asegurando que continuará en la banca azul, a no ser que la dirigencia diga lo contrario.

Por fin: Alfredo Arias cortó una increíble racha de 18 partidos seguidos sin ganar en el fútbol chileno El actual técnico de la U no celebraba un triunfo en el Campeonato Nacional desde abril de 2016, cuando era técnico de Santiago Wanderers.

Sobre la mejora del equipo, Arias se lo atribuyó a que por fin pudieron convertir los goles y mantener el buen ritmo. "Hoy la pelota entró y pudimos seguir jugando como cuando veníamos en ventaja, no bajamos. Erramos algunas chances que hicieron que el rival se nos acercara en el marcador, pero pudimos seguir atacando", dijo el ex DT de Santiago Wanderers.

Sobre la baja de los estudiantiles en los segundos tiempos, el uruguayo fue claro que "la parte física es una variante más que va influenciada por otras variantes como la táctica, la técnica y la anímica. Cuando vas ganando, cuando juegas rápido y tienes la pelota te cansas menos. En los partidos que sufrimos seguramente nos equivocamos en una de esas variantes, pero hoy, en la altura, supimos responder en lo físico".

Finalmente, Arias señaló que esta victoria va a descomprimir el ambiente, aunque ya hay que pensar en el siguiente partido. "Esto es una alegría que dura hoy, seguramente los jugadores llegarán a su casa y se abrazaran con su familia, yo me abrazaré con el gato que no tengo", comenzó diciendo entre risas el uruguayo y agregó que "mientras salía de la cancha pensaba que este es solo un partido y se viene Copa Chile, que es otro formato".