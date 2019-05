Claudio Bravo se perderá su primera Copa América en 18 años

Reinaldo Rueda entregó la nómina de los 23 seleccionados chilenos para la Copa América y, tal como ha sido la tónica de todo su proceso, en la lista no está Claudio Bravo entre los convocados.

El arquero del Manchester City, si bien no ha jugado en todo el año producto de una grave lesión, no ha estado en la Roja desde que no se clasificó al Mundial de Rusia 2018. Si bien parecía que volvería a decir presente en el torneo continental, finalmente los porteros serán Gabriel Arias, Brayan Cortés y Yerko Urra.

Y es que desde que es seleccionado nacional, Bravo nunca se había perdido el torneo de selecciones más antiguo del mundo. El ex capitán debutó por la Selección precisamente en la Copa América de Perú un 11 de julio de 2004, cuando Chile empató 1-1 ante Paraguay, y desde esa fecha estuvo en todas las copas.

Titular en Venezuela 2007, Argentina 2011 y los títulos de Chile 2015 y Estados Unidos 2016; Brasil 2019 será la primera competencia continental donde Bravo no dirá presente desde Colombia 2001, es decir, 18 años atrás.

Además, el ex Barcelona y único chileno campeón de la Champions League, jugó las Clasificatorias de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (esas dos cerradas con el boleto a la Copa del Mundo) y la ya nombrada Rusia 2018.

Chile debutará el próximo 17 de junio ante Japón, con quien comparte el grupo C junto a Ecuador (21 de junio) y Uruguay (24 de junio). Y allí, no estará Claudio Bravo.