Gabriel Torres se lució ante Iquique y busca más en la U: "Ojalá pueda seguir, estoy muy contento aquí"

El delantero panameño Gabriel Torres tuvo su mejor jornada como futbolista de Universidad de Chile, al marcar un gol y dar una asistencia, en la victoria 4-2 sobre Deportes Iquique en Calama, resultado que cortó una mala racha de 11 partidos sin ganar de la U y que los saca de la zona de descenso del Campeonato Nacional 2019.

El canalero, además, rompió una sequía de seis meses sin marcar en el fútbol chileno, tras haber anotado 15 goles jugando por Huachipato en 2018, razón por la que llegó al equipo laico.

"Estoy contento por el partido, por fin gracias a Dios se dio el resultado, ahora nos toca disfrutar esta victoria", sentenció Torres tras el partido en Calama a radio Cooperativa.

Además, se ha hablado de que es uno de los extranjeros que partirían a mitad de año para abrir espacio a nuevos refuerzos: "no me han dicho nada (desde la directiva), ahora voy a la selección (de su país Panamá) y espero hacer las cosas bien allá. Yo estoy contento en la U, es un gran equipo, el que no está contento acá es mentir, estoy muy agradecido de este club y ojalá pueda seguir en la U".

Sobre los duros momentos que vivió, el centroamericano añadió que "me costó al principio acá, no venía jugando en algunos partidos, y en la altura es complicado jugar". Sin embargo, añadió sobre el mal momento del equipo que "había que tener paciencia, seguir trabajando duro, hoy marqué un gol y tuve la opción de hacer otro, estoy muy contento".