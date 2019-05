Simon Pagenaud gana por primera vez las 500 millas de Indianápolis en un final de infarto

Dramática fue la definición de las 500 Millas de Indianápolis. La histórica carrera estadounidense tuvo por primera vez como ganador al francés Simon Pagenaud que se quedó con la victoria por solo dos décimas de segundo.

Pagenaud, del Team Penske-Chevrolet, comenzó con la pole position y dominó gran parte de la carrera hasta que un accidente detuvo todo con el auto de seguridad, cuando faltaban 23 vueltas. Ahí Alexander Rossi, del Team Andretti Autosport-Honda, comenzó a complicar al francés, intercalando el liderato entre ambos hasta el final de la prueba.

Lo mejor vino en el cierre, cuando Pagenaud adelantó a Rossi en las últimas dos vueltas, quedando en la punta y no soltando más ese lugar hasta el final de la carrera, en un apretado cierre con el estadounidense, quien reclamó por la falta de potencia de su motor Honda. En tercer lugar quedó el piloto japonés Takuma Sato.

De esta forma, el galo logró saldar una deuda desde el año 2015 cuando estuvo a punto de ganar Indy 500, pero a falta de 30 vueltas el colombiano Juan Pablo Montoya se quedó con el trofeo Borg-Warner.

