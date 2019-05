Uno a uno: Así llegan los 23 nominados de la Roja de Rueda para la Copa América de Brasil 2019

La nómina de la Selección Chilena para la Copa América 2019 ya está lista y Reinaldo Rueda ya dio a conocer a los 23 jugadores que irán por el tricampeonato en Brasil. Si bien no hay muchas sorpresas, este torneo asoma como el fin de la generación dorada.

En el arco no apareció Claudio Bravo, que a pesar de venir sin jugar ningún partido en el año, desde la no clasificación de Chile al Mundial de Rusia que se automarginó de la Roja y luego no volvió a ser llamado por el colombiano. En su lugar irá Yerko Urra, de buen presente en Huachipato, que será el tercer arquero detrás de Gabriel Arias y Brayan Cortés.

En defensa estarán Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Gary Medel y Jean Beausejour, pero en un estatus completamente distinto. Medel, ahora capitán, podría ser opción en el medio terreno y Jara es más probable que esté en banca que en el once titular, por lo que Guillermo Maripán, de gran temporada en España, es el puntal de la nueva defensa. Por las bandas, Beausejour podría estar desde la partida, pero las lesiones durante la temporada le abren una opción a Óscar Opazo, mientras que Isla sigue siendo el mejor lateral derecho del país.

En la zona de volantes, además de la inclusión del Pitbull, Arturo Vidal y Charles Aránguiz asoman como fijos, por lo que no hay muchas sorpresas, ya que Marcelo Díaz siempre estuvo afuera del proceso de Rueda, a diferencia de Erick Pulgar quien con su juventud y buen momento en Italia, toma las banderas del recambio.

Finalmente, en ataque es donde Rueda tendrá más opciones. Alexis Sánchez viene de su peor temporada en Europa y lleno de rumores por una salida del Manchester United, mientras que Nicolás Castillo, el 9 indiscutido del estratega nacional, terminó lleno de criticas su año en América de México. Eso sí, el retorno de Eduardo Vargas es la gran novedad y buscará darle un nuevo aire al ataque del equipo de todos.

El uno a uno de los nominados de Rueda a Copa América

Arqueros

Gabriel Arias: Titular indiscutido en el arco de la Roja. Viene de un buen año siendo campeón con Racing Club y es inamovible para Rueda.

Titular indiscutido en el arco de la Roja. Viene de un buen año siendo campeón con Racing Club y es inamovible para Rueda. Brayan Cortés: Ha sumado minutos como titular en Colo Colo, su continuidad lo afirma como segundo arquero y como la primera opción del futuro.

Ha sumado minutos como titular en Colo Colo, su continuidad lo afirma como segundo arquero y como la primera opción del futuro. Yerko Urra: La gran sorpresa de la nómina. El portero de Huachipato ha sido de los mejores del Campeonato y se ganó un puesto en Brasil 2019.

Defensas

Mauricio Isla: Titular indiscutido por su banda. Viene siendo titular en un Fenerbahçe que se salvó del descenso y le falta competencia en el puesto.

Titular indiscutido por su banda. Viene siendo titular en un Fenerbahçe que se salvó del descenso y le falta competencia en el puesto. Paulo Díaz: Aparece como la alternativa por la derecha, aunque viene jugando en la liga de Arabia Saudita, lo que genera dudas del ritmo de competencia.

Aparece como la alternativa por la derecha, aunque viene jugando en la liga de Arabia Saudita, lo que genera dudas del ritmo de competencia. Guillermo Maripán: El líder del recambio de la Roja y el puntal en la defensa de Rueda. Cerró un gran año en Alavés, fue uno de los mejores centrales de la Liga Española y es seguido de varios clubes europeos.

El líder del recambio de la Roja y el puntal en la defensa de Rueda. Cerró un gran año en Alavés, fue uno de los mejores centrales de la Liga Española y es seguido de varios clubes europeos. Gonzalo Jara: Salir de la U revitalizó su carrera y en Argentina ha tenido un segundo aire que ha convencido a Rueda. Los últimos amistosos lo hacen aparecer como titular en una posible línea de 3.

Salir de la U revitalizó su carrera y en Argentina ha tenido un segundo aire que ha convencido a Rueda. Los últimos amistosos lo hacen aparecer como titular en una posible línea de 3. Gary Medel: El capitán de la selección de Rueda es inamovible. Puede jugar como volante y como central, aunque viene saliendo de una lesión, es indiscutido en el 11 de la Roja.

El capitán de la selección de Rueda es inamovible. Puede jugar como volante y como central, aunque viene saliendo de una lesión, es indiscutido en el 11 de la Roja. Igor Lichnovsky: El central le aporta altura a la zona defensiva, un valor que Rueda siempre le imprime a sus equipos. Titular en Cruz Azul, el central ha logrado la continuidad que buscaba hace algunos años.

El central le aporta altura a la zona defensiva, un valor que Rueda siempre le imprime a sus equipos. Titular en Cruz Azul, el central ha logrado la continuidad que buscaba hace algunos años. Óscar Opazo: El Torta ha sido el más regular en el Colo Colo de Mario Salas. Puede jugar por derecha y por izquierda, lo que le da muchas opciones como alternativa. Si Beausejour no está al 100, asoma como titular.

El Torta ha sido el más regular en el Colo Colo de Mario Salas. Puede jugar por derecha y por izquierda, lo que le da muchas opciones como alternativa. Si Beausejour no está al 100, asoma como titular. Jean Beausejour: Con pocos minutos en el año, Bose se sube al avión más por su historia en la Selección que por su momento. Si bien jugó buenos partidos al cierre del torneo, pasó lesionado gran parte del semestre en Universidad de Chile, lo que genera dudas de su nivel actual.

Volantes

Arturo Vidal: El mejor de Chile. Vidal llega lleno de elogios por su año en Barcelona, donde si bien no ha sido titular indiscutido, cada vez que le toca jugar marca diferencias y viene de ser campeón de España, finalista de Copa del Rey y semifinalista de la Champions League.

El mejor de Chile. Vidal llega lleno de elogios por su año en Barcelona, donde si bien no ha sido titular indiscutido, cada vez que le toca jugar marca diferencias y viene de ser campeón de España, finalista de Copa del Rey y semifinalista de la Champions League. Esteban Pavez: Luego de la lesión de Lorenzo Reyes, el de Colo Colo sumó bonos como el volante de corte de Rueda. Si bien asoma como alternativa, su buen momento le puede dar una oportunidad como titular.

Luego de la lesión de Lorenzo Reyes, el de Colo Colo sumó bonos como el volante de corte de Rueda. Si bien asoma como alternativa, su buen momento le puede dar una oportunidad como titular. Charles Aránguiz: Fijo en el 11 titular. El Principe ya superó las lesiones que lo tuvieron complicado durante la temporada y volvió a ser figura en el Bayer Leverkusen, que clasificó a Champions League.

Fijo en el 11 titular. El Principe ya superó las lesiones que lo tuvieron complicado durante la temporada y volvió a ser figura en el Bayer Leverkusen, que clasificó a Champions League. Erick Pulgar: Nombrado por Vidal como el "mejor volante de Italia", Pulgar cerró un buen año en el Bologna entre los goleadores del equipo y ya es seguido por los grandes clubes de Europa.

Nombrado por Vidal como el "mejor volante de Italia", Pulgar cerró un buen año en el Bologna entre los goleadores del equipo y ya es seguido por los grandes clubes de Europa. Pedro Pablo Hernández: Volante mixto que aporta en el juego aéreo, el Tucu llega como titular en un irregular Independiente de Avellaneda, aunque es fijo en la Roja siempre está dentro de la consideración.

Volante mixto que aporta en el juego aéreo, el Tucu llega como titular en un irregular Independiente de Avellaneda, aunque es fijo en la Roja siempre está dentro de la consideración. Diego Valdés: Parte del recambio de Rueda puede jugar como media punta o mediocampista mixto, aunque desde su llegada a Santos Laguna ha bajado su rendimiento y no ha podido encontrarse con su fútbol. Aún así es fijo para el colombiano.

Delanteros

Alexis Sánchez: Viene de su peor temporada en Europa jugando en Manchester United, incluso se especuló con que no llegaría a la Copa para enfocarse en su recuperación, pero el goleador histórico de la Roja volverá a defender el título de la Selección.

Viene de su peor temporada en Europa jugando en Manchester United, incluso se especuló con que no llegaría a la Copa para enfocarse en su recuperación, pero el goleador histórico de la Roja volverá a defender el título de la Selección. Nicolás Castillo: De un mal primer semestre en Portugal volvió a México a recuperar sus goles en el América y, si bien sumó minutos y fue el goleador del equipo crema, tuvo un rendimiento lleno de dudas. Aún así asoma como el 9 titular.

De un mal primer semestre en Portugal volvió a México a recuperar sus goles en el América y, si bien sumó minutos y fue el goleador del equipo crema, tuvo un rendimiento lleno de dudas. Aún así asoma como el 9 titular. Eduardo Vargas: Vuelve a la Selección tras ser descartado por Rueda, que nunca aclaró las ausencias de Turboman durante un año entero. Si bien Vargas tendrá que remar desde atrás, sus más de 30 goles por la Roja y su consolidación en México le suman bonos.

Vuelve a la Selección tras ser descartado por Rueda, que nunca aclaró las ausencias de Turboman durante un año entero. Si bien Vargas tendrá que remar desde atrás, sus más de 30 goles por la Roja y su consolidación en México le suman bonos. Angelo Sagal: Un favorito de Rueda, que incluso dijo que mientras esté él en la Roja "siempre va a estar convocado", puede ser alternativa por los costados, aunque su baja de rendimiento en México le quita puntos.

Un favorito de Rueda, que incluso dijo que mientras esté él en la Roja "siempre va a estar convocado", puede ser alternativa por los costados, aunque su baja de rendimiento en México le quita puntos. José Pedro Fuenzalida: El mejor jugador del torneo chileno con Universidad Católica llega a la Selección como una alternativa importante, pensando que maneja toda la banda derecha. Seguramente no verá muchos minutos, aunque puede terminar siendo clave como en la Copa América 2016.

El mejor jugador del torneo chileno con Universidad Católica llega a la Selección como una alternativa importante, pensando que maneja toda la banda derecha. Seguramente no verá muchos minutos, aunque puede terminar siendo clave como en la Copa América 2016. Junior Fernandes: Rueda dijo que mientras esté en la Selección "siempre va a estar junto a Sagal" y no faltó. De buen presente en Turquía, el puntero le aporta juego por las bandas a la Roja.