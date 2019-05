El intenso calendario de junio para la Selección chilena: Mundial femenino, Copa América y Toulon

Ya no queda nada para que las selecciones de Chile comiencen sus participaciones en las mejores competencias de fútbol a nivel internacional. La Roja masculina que será parte de la Copa América de Brasil, la Roja femenina que jugará la Copa Mundial Femenina Francia 2019 y la Roja Sub 23 en el torneo Maurice Revello (ex Esperanzas de Toulon).

A continuación, revisamos los calendarios que se vienen para todas nuestras escuadras que defenderán con todo al país en esta diversas competiciones.

En primer término esta la Selección adulta de Reinaldo Rueda, que enfrenta un difícil grupo en la Copa América, donde el duelo más destacado es que se jugará en el Maracaná ante Uruguay.

La Roja masculina

Chile vs Haití (05/06 – 19:00 horas) (La Portada de La Serena) – amistoso

Japón vs Chile (17/06 – 19:00 horas) (Sao Paulo – Estadio Morumbí) – Copa América

Ecuador vs Chile (21/06 – 19:00 horas) (Salvador de Bahía – Arena Fonte Nova) – Copa América

Chile vs Uruguay (24/06 – 19:00 horas) (Río de Janeiro – Estadio Maracaná) – Copa América

Luego tenemos a la Selección femenina que llegará a Francia para disputar la Copa Mundial por primera vez en su historia. El grupo que le tocó debe ser de los más complicados del torneo, enfrentando a dos potencias mundiales como Estados Unidos y Suecia.

La Roja femenina

Alemania vs Chile (31/05 – 11:45 horas) (Munich – Alemania) – amistoso

Chile vs Suecia (11/06 – 12:00 horas) (Rennes – Roazhon Park) – Copa del Mundo

Estados Unidos vs Chile (16/06 – 12:00 horas) (París – Parque de los Príncipes) – Copa del Mundo

Tailandia vs Chile (20/06 – 15:00 horas) (Rennes – Roazhon Park) – Copa del Mundo

Desde el 2014 que la selección chilena no era parte del torneo Esperanzas de Toulon, hoy llamado Maurice Revello. Esta será la quinta participación del conjunto nacional Sub 23 en un campeonato que los vio campeones en 2009 con Ivo Basay a la cabeza.

La Roja Sub 23

Portugal vs Chile (01/06 – 11:30 horas) (Aubagne – Stade de Lattre de Tassigny)

Japón vs Chile (04/06 – 9:30 horas) (Salon de Provence – Stade Marcel Roustan)

Chile vs Inglaterra (07/06 – 14:30 horas) (Fos Sur Mer – Stade Parsemain)