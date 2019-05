Edson Puch reveló el riesgo que asumió por la UC y que finalmente lo dejó fuera de la Copa América

"Estoy bajoneado, triste, era el objetivo que me había puesto este año, quería sí o sí estar en la nómina, había hecho todos los esfuerzos posibles en Católica y me pasó esto de la lesión", declaró un afectado Edson Puch al expresar sus sensaciones por no entrar en la lista de 23 jugadores de la Roja para la Copa América Brasil 2019.

En entrevista con Radio Cooperativa, el extremo de la UC se refirió a su ingrata marginación del torneo continental, en este caso por un desgarro. "Lloré un poco, se me cayeron las lágrimas porque esto me bajonea mucho, tenía toda la ilusión de ir. Era mi objetivo", manifestó.

Rueda deja abiertas las puertas de la Roja a Bravo y aclara: "Que vuelva para no ser titular, es injusto" El técnico de la selección chilena se refirió a la nómina de jugadores para la Copa América de Brasil 2019, poniendo especial atención en el caso del arquero.

El iquiqueño se lesionó en la fatídica derrota 5-0 de los cruzados ante Independiente del Valle en Quito, por la Copa Sudamericana. En dicho duelo, Puch asumió un riesgo, el que finalmente le costó caro. Pese a lesionarse cuando apenas se jugaban 15 minutos, Comando optó por seguir en cancha.

"Sentí el pinchazo como a los 15 minutos en una pelota que salto a cabecear y ahí me tiró. Podría haber pedido el cambio, pero quise seguir jugando", contó, agregando que "pensé en pedir el cambio, pero no quise, quise dar la cara, estar ahí, miraba a mis compañeros y todos estábamos destruidos por ir perdiendo 3-0 en tan poco tiempo. En realidad preferí no salir y dar la cara con ellos".

"Quiero quedarme"

Por otro lado, Edson Puch manifestó su deseo de continuar siendo jugador de la UC. "Las personas que hacen un buen ambiente en un club son las que trabajan dentro y eso en Católica me ha hecho sentir cómodo: los utileros, el cuerpo técnico, el área médica, la gente que trabaja en la cocina, hay un grupo muy lindo y todo eso me ha hecho estar feliz. Sobre todo eso, el equipo está bien, vamos punteros, a mí me gustaría tratar de quedarme y poder salir campeón acá", dijo.

Eso sí, el ex Querétaro dejó en claro que "yo puedo decir 'me quiero quedar', pero ante ello Pachuca puede decir 'que paguen', entonces también depende mucho de los clubes. Yo quiero quedarme, pero si Pachuca se hace difícil. Me gustaría quedarme y poder levantar la copa con Católica".