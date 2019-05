Reinaldo Rueda y la Copa América: "Alexis Sánchez es la gran interrogante que tenemos"

Reinaldo Rueda habló luego de entregar la nómina de Chile para la próxima Copa América, destacando el regreso de Eduardo Vargas y la ausencia de Claudio Bravo, quien explicó que fue por la falta de continuidad.

El técnico de la selección agregó, además, que Alexis Sánchez es "la gran interrogante que todos tenemos", debido a su mala temporada en Manchester United y que la idea de la nómina era juntar experiencia y juventud, pensando en el recambio.

El inicio del recambio: los cambios de la Roja en comparación a las nóminas de 2015 y 2016 con la de Brasil 2019 Las ausencias de Díaz y Bravo son las más llamativas en la nueva Roja de Rueda, mientras que la consolidación de Pulgar, Castillo y Maripan son su sello.

Selección de recambio

"En cada puesto vemos un experimentado y uno de proyección. Algunos no pudieron estar por lesiones, pero aún así quisimos hacer esa mezcla importante", comenzó diciendo en conferencia de prensa Rueda, juntando así a Guillermo Maripán con Gary Medel, por ejemplo.

Ahí uno que destaca es Erick Pulgar, quien, según dijo el colombiano, "hizo un torneo redondo. Los que juegan 90 minutos por semana o domingo y miércoles es muy meritorio. Además hizo 7 goles en Serie A, todo eso le da méritos para estar".

Además, en una posición donde ha faltado recambio es en la posición de lateral izquierdo. Rueda señalo que "es una posición que analizamos. Buscamos algunos que no se adaptaron a lo que buscábamos y tenemos a Óscar Opazo que puede jugar a pie cambiado" y agregó que el histórico "Jean Beausejour tuvo una mejoría".

Las dudas de Alexis

Otro de los históricos que genera dudas es Alexis Sánchez. Rueda señaló que es "la gran interrogante que tenemos todos, por lo que ha vivido en la temporada. Cambios de técnicos, lesiones y poca continuidad" y agregó que "a veces la selección sirve para reaccionar y recuperar a jugadores importantes".

"El cuerpo médico debe verlo y nosotros ver en qué puede aportar para sacarle el máximo provecho. La idea es que no corra riesgos ni él, ni la selección, la idea es evaluar que no le quite la opción para aportarnos", dijo el estratega.

El retorno de Vargas

Otro histórico es Eduardo Vargas, que vuelve a la nómina luego de largas ausencias. Rueda destacó su presencia porque "es el goleador internacional de Chile junto a Junior Fernandes"y más a allá de algún problema que hayan tenido, "primero está lo colectivo y Vargas es un hombre importante para estar". Además, Rueda reconoció haber hablado con Vargas sobre su continuidad y que "con la lesión de Gignac tendría más minutos. Cuando vuelve Gignac, él sigue jugando, lo que demuestra la buena temporada que tuvo en México y que lo trajo con nosotros".

La sorpresa de Urra

La posición que más demuestra la idea de un experimentado y uno de proyección es la de arquero, donde Gabriel Arias, que será el titular, va acompañado de Yerko Urra, la gran sorpresa de la nómina. Sobre el portero de Huachipato, Rueda señaló que lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, de hecho, estuvo nominado al primer microciclo.

"Ojalá tuviésemos a Gonzalo Collao con 15 o 20 partidos en la U, a Brayan Cortés que siga haciendo lo que hace en Colo Colo y a Urra consolidado en Huachipato. Es una posición donde estaba Bravo y nos es fácil tomar la posta, hay que preparar a toda una generación que asuma la responsabilidad histórica", señaló Rueda.

Rueda deja abiertas las puertas de la Roja a Bravo y aclara: "Que vuelva para no ser titular, es injusto" El técnico de la selección chilena se refirió a la nómina de jugadores para la Copa América de Brasil 2019, poniendo especial atención en el caso del arquero y Marcelo Díaz.

La convivencia es todo

Sobre cómo manejar el grupo el técnico señaló que "todo el equipo necesita esa armonía y sinergia" de ir por un objetivo común y descartó que la ausencia de Bravo y Díaz haya sido por tener una mala relación con el plantel, principalmente con Arturo Vidal, sino que responde a situaciones futbolistas.

Además, también remarcó que es lo más sensible, para no repetir problemas como los de Vidal durante el 2015 o Eugenio Mena el 2016. "Los primeros días tendremos concentración abierta, luego empezaremos una concentración más cerrada. Cada uno está comprometido, por lo que no creo que vayamos a tener problemas", cerró Rueda.

La responsabilidad del bicampeonato

"Partido a partido veremos para qué estamos y podremos ir haciendo una proyección. Todos queremos ganar, pero no podemos ponernos en posiciones. Vamos a competir y los resultados que vayamos obteniendo son los que nos van a posicionar", dijo Rueda sobre las opciones de la selección.

Y es que Chile llega como bicampeón de América, por lo que tiene la responsabilidad de defender el título. "Lo de bicampeon fue el 2015 y 2016 y ahora toca escribir otra historia y eso nos toca a nosotros", dijo Rueda, recordando que ahora comienza un nuevo proceso.

Un grupo complicado

Para eso, la Roja primero deberá superar el Grupo C, uno que ve complicado porque "son tres estilos distintos". "Uruguay es el que viene mejor y tiene un delantero como Luis Suárez. Ecuador está en un proceso parecido a nosotros, no fue al Mundial y busca una nueva generación. Japón viene con jugadores muy jóvenes pensando en los Juegos Olímpicos, pero el fútbol asiático ha crecido mucho", fue el análisis de Rueda.

Chile debutará el próximo 17 de junio ante los nipones, luego enfrentará a los ecuatorianos el 21 de junio y cerrará la fase de grupo ante la Celeste el 24 de junio.