Para no creerlo: Campeón del mundo en Rusia 2018 se fue a la B en Alemania

El fútbol nuevamente pone sobre la mesa un viejo axioma: un día puedes estar en la cima, pero al otro en el infierno. Es el caso de Benjamín Pavard, campeón con la selección francesa en la Copa del Mundo de Rusia 2018, quien sufre con el dolor del descenso en Alemania.

El Stuttgart, club donde milita Pavard junto al veterano Mario Gómez, no pudo ante el Union Berlin en el playoff de ascenso de la Bundesliga tras igualar sin goles el partido de vuelta, por lo que el 2-2 de la ida le valió a los de la capital lograr el boleto a la máxima división germana.

Union Berlin jugará por primera vez en su historia la Bundesliga, y logró el boleto a la promoción tras rematar tercero en la Bundesliga 2 detrás de Colonia y Paderborn. En tanto, el Stuttgart acabó 16º y no pudo evitar el descenso en la repesca para salvar la categoría.

Get a load of these scenes. pic.twitter.com/IVILzvawWO

— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) May 27, 2019