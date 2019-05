Ignacio Saavedra sobre Diego Buonanote: "Cuando está en la cancha pueden ocurrir cosas que no pasan siempre"

Este jueves Universidad Católica tendrá que salir a buscar el milagro ante Independiente del Valle en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana, donde tendrán que remontar un 5-0 en contra en la ida en Quito.

"Un partido complicado, pero no imposible", declaran desde la precordillera, donde tienen fe que pueden remontarlo. Así lo señaló Ignacio Saavedra, quien cree que la UC tiene las armas para pasar de ronda.

"Hay partidos donde hemos hecho 4 o 5 goles y estando muy concentrados lo podemos hacer. He visto al equipo muy motivado queriendo sacar la tarea adelante, sabiendo que además no tenemos que conceder goles", dijo el Nacho en una actividad de los Cruzados con escuelas de fútbol de Las Condes.

Para Saavedra las claves del partido pasan por la concentración del equipo. "Hay muchos factores. Debemos mantener el arco en cero, tenemos que hacer muchos goles, hay que generarnos muchas ocasiones de gol, cada 15 o 20 minutos, para poder convertir todos los goles que hay que hacer, para eso debemos estar muy concentrados", remarcó el juvenil franjeado.

Gustavo Quinteros arma su rompecabezas en la UC para buscar el milagro en la Copa Sudamericana El director técnico de los cruzados pretende recuperar a Benjamín Kuscevic para la revancha ante Independiente del Valle en San Carlos de Apoquindo.

Es por esa cantidad de goles que se deben generar que Saavedra no ve con malos ojos que ingrese Diego Buonanotte desde el inicio por el lesionado Edson Puch. "Si es que le toca entrar sin duda será un aporte, porque no solo genera ocasiones, también las finaliza. Diego es un jugadorazo, lo sabemos en el plantel, en el fútbol chileno y en todo Sudamerica. Él tiene esa magia, por así decirlo, y cuando está en la cancha, pueden ocurrir cosas que no pasan siempre", señaló el formado en San Carlos de Apoquindo.

El volante central, además, agregó que partidos como estos le dan una motivación extra, "porque teniendo todo en contra, con un buen resultado podemos hacer felices a mucha gente" y que Gustavo Quinteros ha trabajado, precisamente, en la parte anímica para superar la derrota en Quito y hacer entender que la UC puede darlo vuelta como locales.

Finalmente, el sub-20 se refirió a su ausencia en Toulon, que "si bien es un lindo torneo para estar", señaló que tiene "algo especial con Católica. Acá tengo contrato y mi rendimiento acá es lo que me lleva a la Selección. Si con mis compañeros nos tocó estar en Católica para estas fechas, debemos responder de la mejor manera para futuras convocatorias".