Los marginados Marcelo Díaz y Claudio Bravo acompañaron a Sánchez en el estreno de "Mi amigo Alexis"

El técnico Reinaldo Rueda entregó la nómina de la selección chilena que viajará a la Copa América de Brasil 2019 en junio próximo, con la misión de revalidar el título conseguido en 2015 y en busca de un inédito tricampeonato continental para nuestro país.

Dentro del listado entregado el pasado domingo, el entrenador colombiano dejó fuera a los históricos ex seleccionados Marcelo Díaz y Claudio Bravo, quienes fueran titulares indiscutidos de los equipos que levantaron los trofeos de Chile 2015 y la Copa América Bicentenario 2016.

Pese a eso, ambos futbolistas decidieron acompañar el pasado lunes al delantero del Manchester United y uno de los líderes de la Roja para Brasil 2019, Alexis Sánchez, en la Avant Premiere de la película protagonizada por el propio futbolista y nombrada como "Mi amigo Alexis".

"De fútbol no voy a hablar", manifestó Díaz al término del filme. "Me pareció muy buena, me entretuvo completamente y me llamó la atención que estuviera enfocada en el fútbol femenino. Alexis actúa muy bien, se gana todos los elogios", agregó con respecto al largometraje en sí.

Entre otras personalidades del deporte que asistieron al estreno destacan la Ministra de la cartera, Pauline Kantor, como también el ex piloto de Fórmula 1 Eliseo Salazar; y los ex futbolistas Pablo Contreras, Carlos Cazely, Diego Rivarola y Rafael Olarra.