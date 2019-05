El "peleón" Vidal convenció a la dura prensa catalana en su primer año en Barcelona

Arturo Vidal completó su primera campaña en el FC Barcelona, en la que se convirtió en pieza clave de un equipo que logró el título de la Liga española, perdió la final de la Copa del Rey y que no pudo ganar la corona de la UEFA Champions League, donde cayó de forma increíble en semifinales ante Liverpool de Inglaterra.

El diario Sport realizó el uno a uno de la temporada del club catalán como balance de una campaña con gusto a poco para los culé y dentro de los que fueron aprobados está el volante chileno.

El duro medio catalán, experto en la información del Barcelona, calificó a Vidal de "peleón" y hizo buenos comentarios de su temporada debut con la camiseta azulgrana.

"Su rendimiento no engaña: llegó para aportar músculo, pelea y carácter. Y lo ha hecho. Su encaje en el equipo no fue fácil (se quejó por no jugar al principio de temporada y Valverde tuvo que darle un toque de atención) pero poco a poco ha ido encontrando un sitio", sentencia en primer término.

Luego, añade que Vidal "ha sido el jugador número 12 de la plantilla (el que más veces ha salido del banquillo para jugar), aunque desde el punto de vista estrictamente futbolístico su aportación es muy básica: recuperación de balones y llegada al área rival".