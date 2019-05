Quiebre total entre Florentino Pérez y Sergio Ramos en Real Madrid: Defensa pide irse del club

La historia de Sergio Ramos en el Real Madrid parece llegar a su fin luego de varias temporadas, donde el defensor español se transformó en referente histórico del club más ganador del fútbol mundial.

La prensa española informó de un quiebre total entre Ramos y el presidente Florentino Pérez. En el programa "El Partidazo" de cadena Cope aseguraron que el zaguero pidió irse de la institución por su lucha con el timonel. Su destino es el fútbol chino.

"Divorcio total, la relación está rota. La comunicación es casi inexistente. Me cansé, estoy harto. Esa frase ha salido de una de la dos partes, la que el lleva el brazalete. Ramos sabe que Florentino habla mal de él, que raja de él", dijo el periodista Manolo Lama.

Además, indicó que "no soporta que Florentino Pérez siga insinuando que la culpa de la eliminación ante el Ajax sea de Sergio Ramos. No soporta que el entorno de Florentino hable mal de él. Y no soporta que se esté filtrando que en el tramo final de la temporada se ha borrado y se ponga en duda su compromiso".

Fiel a su estilo, Florentino negó todo en conversación con Onda Cero, asegurando que el defensa no se moverá de Madrid y seguirá siendo el capitán merengue.

"Ramos fue el primer español que fiché, le tengo un gran cariño y lo quiero como a un hijo. El día del Ajax hablo con él, puedo discutir, pero no oí que me dijese que le pago y se va. No es verdad", expresó sobre la supuesta molestia del jugador, de quien se dice que cuando fueron eliminados de la Champions por los holandeses habría sido encarado por Pérez.

Además, el directivo añadió que "estoy sorprendido de que se haya contado la reunión con Ramos. Otros han tenido ofertas y nunca ha trascendido nada. Se ha dado una importancia que no tiene. No he ido a su casa ni él a la mía, nos hemos reunido en mi oficina".

Finalmente, Florentino Pérez confesó que "me pidieron verme y me dijeron que hay una oferta muy buena de China pero que no pueden pagar traspaso por unas normas. Le dije que no podía ser, pero que hablaríamos con el club chino para darle satisfacción. Es imposible que el Real Madrid deje ir a su capitán, del que estamos orgullosos, y que se vaya gratis. Crearía un precedente".