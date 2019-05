Los "colegas" de Bravo justifican a Rueda: "Es una buena decisión, hay otros líderes que deben tomar la posta en la Roja"

El técnico Reinaldo Rueda tomó la decisión de no convocar al arquero Claudio Bravo en la nómina de jugadores que representarán a la Roja en la próxima edición de la Copa América. El seleccionador nacional manifestó que conversó con el guardameta de Manchester City y que en esa charla se determinó que al no estar apto físicamente, el otrora capitán de la Roja no sería citado para Brasil 2019.

A pesar de esa polémica decisión que dejó a Gabriel Arias, Brayan Cortés y Yerko Urra como los porteros de Chile para la próxima continental, fue avalada por los "colegas" de Bravo en el medio nacional. Los ex metas Luis Marín y Daniel Morón coinciden en que el ex jugador del Barcelona no debía ser llamado y que puede ser perfectamente reemplazado; tanto en la titularidad bajo los tres palos de la Roja, como en los liderazgos dentro del camarín chileno.

"Me parece correcto de que no esté Claudio Bravo. La situación que él había vivido de casi un año de inactividad, un corte de tendón y mucho tiempo fuera por recuperación. Él volvió a los entrenamientos hace 45 días, no ha tenido competencia y me parece justificado que un técnico no lo cite. Después de vivir algo tan traumático, hacer que pierda sus vacaciones lo veo innecesario. Si Claudio estaba en competencia era nominado", aseguró el ex preparador de arqueros de la Roja, Daniel Morón a El Gráfico Chile.

"Creo que Gabriel Arias es un arquero avezado, campeón con Racing y ya tuvo intervenciones en la Selección y no me parece que le quede grande jugar en la selección chilena o jugar su primera Copa América. Además, en el tema del liderazgo, hay otros líderes en el camarín de la Selección de los últimos tiempos. Está Arturo Vidal, Jean Beausejour, Gary Medel y los liderazgos se dan así. El capitán tiene trascendencia sobre el equipo, pero hay otros que deben tomar la posta para que este camarín siga fuerte, como ha sido hasta ahora", agregó el actual director de Blanco y Negro.

En esa misma línea, el ex portero mundialista en Sudáfrica 2010, Luis Marín, comenta que la marginación de Bravo es una "buena decisión técnica. Bravo tiene liderazgo y recorrido y por eso fue capitán tanto tiempo y los jóvenes deben tener esa vitrina para verlo, pero no sacamos nada de hablar de una decisión que hay que respetarla. Hay que seguir adelante para que todo salga bien y sea lo mejor para el país. Aún así creo que tiene opciones de seguir en la selección y sólo depende de una decisión técnica".

"Creo que Arias es un gran arquero, no creo que le vaya a afectar la presión de suplir a Claudio, porque tiene mucha experiencia, viene con un gran ritmo en Racing y la verdad es un gran candidato para la selección. Lo ha hecho bien las veces que ha jugado y eso lo debiese tener muy tranquilo a Rueda. Yo lo veo tranquilo, se ha ganado bien el puesto y en mi experiencia siempre hay que estar preparado para jugar", añadió.

Brayan Cortés el "1" del futuro

Por otra parte, ambos ex guardametas coinciden en que el futbolista de Colo Colo, Brayan Cortés, es el indicado para ser el arquero número uno del futuro en Chile. "Lo de Brayan no nos va a sorprender. Teníamos claro que ha hecho el camino que debía recorrer. Primero en Colo Colo, de a poco fue demostrando sus condiciones enormes y todos estos partidos que ha jugado, lo ha posicionado más cerca de quedarse con el puesto. Ser seleccionado y creo que con sus 24 años a futuro, es el próximo arquero de la Selección, no tengo duda de aquello porque es un chico con muchas condiciones. Los arqueros en Chile se consolidan a los 28 ó 29 años y éste es un caso de excepción que se da en nuestro club", manifestó Morón.

Para finalizar, Marín argumenta que "yo creo que el 1 de Chile indiscutido el día de mañana es Brayan Cortés. (Yerko) Urra se ganó esta nominación por sus buenas actuaciones en Huachipato, pero Chile tiene buenos arqueros ahora. En la sub 23 también está (Gonzalo) Collao, (Luis) Ureta, Zacarías López y por eso tenemos de dónde echar mano y buenos arqueros para el futuro", cierra el ex Lota Schwager.