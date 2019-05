Garin tras la lección de tenis que le dio Wawrinka en Roland Garros: "Espero me ayude a seguir aprendiendo"

El tenista chileno Cristian Garin (37° del mundo) se mostró muy triste por la paliza que recibió del ex tres del mundo y campeón en Roland Garros 2015, Stan Wawrinka (28°), quien le permitió ganar apenas tres juegos este miércoles en su duelo de segunda ronda en París.

Tras el partido, Garin que sucumbió por 6-1, 6-4 y 6-0 y dijo adiós al Grand Slam galo, quiso mirar todo con altura de miras y sin echarse a morir, pese al rotundo resultado a favor del suizo.

"El tenis es así, hay días malos y no jugué bien. Espero me ayude para seguir aprendiendo, de todas formas he tenido una buena temporada y quedan meses por delante", dijo Gago en conferencia de prensa.

Asimismo, el número uno de Chile en el ranking ATP expresó que "en el partido quedó claro, el jugó muy bien y es el tipo de jugadores que no perdonan ante los errores del rival. No hay mucho más que decir, el marcador refleja lo que pasó. Ahora a seguir pensando en el futuro y espero vengan cosas mejores".

Además, Garin fue honesto y sentenció que "sentí que no jugué como lo venía haciendo y él jugó un partidazo, no hay mucho más que decir. Hasta ahora ha sido hasta un buen año, pero hoy no estoy contento, como es lógico por lo que ocurrió hoy, solo me queda mirar hacia adelante".

Finalmente, el nacional dijo que "creo que debí jugar mejor hoy, pero es mi primer Roland Garros, gané un partido. Quizá me esperaba, no ganar, pero sí jugar un poco mejor (ante Wawrinka)".

Ahora, Garin encarará la gira sobre pasto de cara a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Primero estará en el ATP 250 de s-Hertogenbosch, Holanda; luego lo hará en el ATP 500 de Londres en Queen's Club, después una exhibición y cerrará todo con el certamen en la Catedral del tenis.