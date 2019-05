Cristian Garin no pudo ante un espectacular Stan Wawrinka y se despidió de Roland Garros

En la antesala se decía que Cristian Garin (37º de la ATP) tenía una linda chance de seguir avanzando en Roland Garros, porque enfrente tenía a Stan Wawrinka (28º), quien venía de un volátil rendimiento en 2019, sin embargo el suizo hizo gala de todo su poderío y con un juego sencillamente espectacular, no el dio chances al chileno, eliminándolo en la segunda ronda del certamen francés.

El marcador demuestra claramente las diferencias entre los dos en el polvo de ladrillo parisino, porque el ex 3º del mundo se impuso por un claro 6-1, 6-4 y 6-0, en una hora y 42 minutos de juego.

El chileno entró nervioso al Court 1 de Bois de Boulogne, enfrente estaba el campeón de 2015, y el helvético mostró su experiencia. Movió al nacional por toda la cancha y estaba "afilado" con su revés, el golpe que intentó presionar Garin. Stan quebró dos veces y el Tanque no pudo lograr ninguno, por lo que el parcial se fue rápido, en apenas 28 minutos.

Los números en la primera parte del duelo fueron siderales, el europeo salvó los cuatro puntos de quiebre en contra, Garin sólo dos. Además el nacido en Arica sufrió con su segundo servicio, porque apenas ganó un punto de ocho jugados, lo que catapultó el tranquilo andar de Wawrinka.

Rafael Nadal sigue arrollando a sus rivales en el camino a la duodécima corona en Roland Garros El mejor jugador arcillero de la historia no tuvo problemas para batir al alemán Yannick Maden y meterse en la tercera ronda del Grand Slam francés.

El segundo set empezó palo a palo, Garin con más confianza, pero el tricampeón de Grand Slam estaba intratable, ejemplo de ello fue lo que ocurrió en el quinto game con el chileno haciendo un buen juego estiró la definición, salvando cinco break points, aunque del otro lado de la cancha había un hombre que estaba inspirado, y con un juego superlativo, Wawrinka desniveló el parcial.

Luego el suizo tuvo que aguantar y mantener su servicio, lo que consiguió sin mayores problemas, y sin conceder ninguna opciones de rompimiento, se fue a sentar a su silla con un cómodo 2-0, a un set de la tercera ronda.

La manga definitiva siguió tal cual, con Garin haciendo lo que podía, y Wawrinka jugando como en sus mejores momentos, intratable por el drive y revés, y tomando cada chance que le daba el partido. Quebró de entrada, mantuvo, y luego tomó otra vez el servicio del chileno, para pavimentar una victoria sencillamente incuestionable.

Cristian Garin se va temprano de Roland Garros, no pudo seguir avanzando porque se topó con un rival con un nivel superlativo. Ahora se concentrará en la temporada de césped, con Wimbledon como principal foco, campeonato que arranca el 1 de julio en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Así vivimos el minuto a minuto