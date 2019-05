Juan Tagle: "Aunque la lesión de Edson Puch nos ayuda a negociar, hubiésemos preferido que vaya a la Copa América"

Universidad Católica ya prepara el plantel para el segundo semestre y la principal duda es la continuidad de Edson Puch, quien, pese a tener contrato hasta diciembre, tiene una cláusula de salida para cambiar de aires en este mercado de invierno, principalmente por sus buenas actuaciones, a pesar que no estará en Copa América.

Es que la lesión de Puch, que lo dejó fuera de Brasil, podría abrir una ventana a la UC para que el delantero se quede, al no tener la vitrina de una competencia como el torneo continental. Eso sí, Juan Tagle, presidente de Cruzados SADP, señaló que no le gustaría ponerlo en esos términos. "Aunque nos puede ayudar en la negociación, yo hubiese preferido ver a Puch en la Copa América", señaló el timonel.

"Lo de Edson es una pena, él ha hecho mucho esfuerzo este año, era un momento difícil del partido (ante Independiente del Valle) y tal vez por eso no pidió el cambio cuando sintió la molestia. Todo indica que fue la lesión lo que lo dejó afuera, pero hablé con él para subirle el ánimo, porque vienen eliminatorias y una nueva Copa América el próximo año", dijo el mandamás del fútbol franjeado.

Sobre si sigue o no, Tagle señaló que "no es una semana clave, porque esta semana no se resuelve nada. Sí estamos en conversaciones con el Grupo Pachuca y tanto ellos como el jugador saben que nuestro interés es que Puch se quede con nosotros. Edson quiere seguir, nos quedan muchos desafíos por delante y tengo entendido que no hay ofertas por él. Soy optimista que lo vamos a lograr y mantendremos un plantel competitivo".

Para eso desde San Carlos de Apoquindo también tendrán que tener en cuenta las posibles salidas de Matías Dituro y Benjamín Kuscevic, dos que con su buen rendimiento han despertado el interés de clubes en el extranjero. "Han llegado manifestaciones de interés por algunos jugadores, pero ofertas concretas por ninguno", aclaró Tagle.

Finalmente, Tagle habló sobre la nominación de José Pedro Fuenzalida a Brasil 2019. "Tenía la expectativa que hubieran más jugadores, pero quizá uno esta muy pendiente de lo suyo. Lo del Chapa claro que nos pone orgullosos, es nuestro capitán. Sobre Kuscevic, que también sonó, le dije que aún es muy joven, así que seguramente vendrán muchas otras oportunidades", cerró el presidente del fútbol de la UC.