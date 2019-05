Benjamín Kuscevic y su carrera: "Si viene algo bueno para la UC y para mi futuro, se conversará"

Se acerca el receso de mitad de año y en Universidad Católica asumen se pueden provocar movimientos en su plantel. Aquellos que han destacado en lo individual pueden recibir ofertas y dentro de ese grupo está el defensa Benjamín Kuscevic.

Como club que sustenta gran parte de sus finanzas en la venta de jugadores, la UC siempre perfila a valores exportables en sus planteles y en la actualidad sobresale Kuscevic, sobretodo después de su buen desempeño en los últimos dos semestres. El ex juvenil de Real Madrid fue uno de los puntos altos en la amarga campaña en Copa Libertadores.

Por lo mismo, en San Carlos de Apoquindo asumen que pueden llegar ofertas por el zaguero de 23 años, pese a que finalmente no fue considerado por Reinaldo Rueda para la nómina de la Roja para la Copa América Brasil 2019. A nivel de clubes, ya se especula con el posible interés de Bayer Leverkusen.

Mientras tanto, el propio Kuscevic se toma con calma todo este asunto. "Lo he dicho muchas veces, estoy muy feliz en Católica, me cuesta pensar en otra cosa que no sea el partido de mañana (ante Independiente del Valle), lo del futuro se verá después", declaró en conferencia de prensa.

"Estoy muy feliz acá", insistió, pero remarcó que "si viene algo bueno para el club y para mi futuro, se conversará, pero por ahora no hay nada, yo no he conversado nada".

Por otro lado, el defensor cruzado dio sus sensaciones por quedar fuera de la nómina de la Roja para la Copa América. "Siempre estoy disponible para la Selección. Respecto a la nómina, uno tiene que respetar a los que van, el técnico sabe lo que hace, por algo nomina a esos jugadores".

"A uno no le queda más que apoyar, obviamente me hubiese encantando estar. No se dio, pero no me bajoneo para nada, creo que es un mensaje para seguir trabajando y así va a ser", complementó.