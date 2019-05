Gastó millones en drogas, sexo y abortos: Ex estrella de los Lakers revela sus días negros en la NBA

Lamar Odom, ex estrella de la NBA que supo ser campeón con Los Angeles Lakers, vivió una vida llena de excesos cuando estaba en su mejor momento en el básquetbol más importante del mundo.

El ex alero vivió una verdadera tortura producto de sus enormes excesos y en un programa de ABC News se desahogó con todo, revelando sus increíbles actos que casi lo llevan a la muerte en 2015 producto de una sobredosis que lo tuvo internado varios días en un centro médico.

"Si tuviera que decir cuánto he gastado en drogas diría que alrededor de 100 millones de dólares", contó Odom, que como profesional sumó cerca de 113 millones en contratos con Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Dallas Mavericks y hasta el Baskonia de España.

En esa línea, contó que "mi padre también era adicto y el gen pasó a mí. Cuando mi hijo Jayden murió repentinamente a los seis meses fue la parte más dura de mi vida. Caí muy profundo. Cuando descubrí la cocaína me convertí en un profesional a la hora de esconder mi adicción".

No sólo eso, Odom contó que fue muy difícil aceptar su adicción al sexo y las mujeres con las que ha estado durante su vida, que tuvieron duras consecuencias para su vida actual.

"Debo reconocer que tenía sexo con seis mujeres de media a la semana y siempre sin protección, por lo que he tenido que pagar muchos abortos a lo largo de mi vida", reveló sin tapujos.

Además, expresó que "era una vía de escape para mí, no podía irme sólo a mi casa. Fue como soltar a los demonios. Me convertí en un profesional a la hora de esconderlo. Khloe [Kardashian] tardó mucho en descubrir mi adicción. No quieres que tu esposa te vea consumiendo cocaína o acostándote con otra mujer".

