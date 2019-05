Joaquín Lavín pide un proyecto concreto a Cruzados para la ampliación de San Carlos de Apoquindo

Universidad Católica presentó este martes una nueva escuela de proyección en conjunto con la Municipalidad de Las Condes, lo que acerca las relaciones para el gran anhelo de Cruzados SADP, ampliar el estadio San Carlos de Apoquindo.

Por lo mismo durante los discursos inaugurales Juan Tagle, presidente de la concesionaria que maneja el fútbol de la UC, le dio un recado a Joaquín Lavín, alcalde de la comuna. "Aprovechamos que nos acompaña para volver a pedirle el apoyo con el proyecto de nuestro estadio", le dijo Tagle entre las risas de los presentes.

"Efectivamente me tiró un palito, pero nosotros le tiramos otro, que primero nos presenten un anteproyecto. Hasta ahora he escuchado solo rumores, la Municipalidad debe pronunciarse sobre proyectos concretos. Católica es el club de nuestra comuna, que bueno que la escuela sea con ellos, pero lo del estadio primero deben presentar el anteproyecto", fue la respuesta del ex candidato presidencial.

@JuanTagleQ le envía un recado a @LavinJoaquin: “Le volvemos a pedir el apoyo para los proyectos de nuestro estadio”, le dice en la inauguración de una academia de fútbol de la UC en Las Condes @ElGraficoChile pic.twitter.com/EyADUodf8R — Nicolás Valenzuela (@nvalenzuelamora) May 28, 2019

Es que el anteproyecto es el siguiente paso que deben cumplir en Cruzados para modernizar San Carlos de Apoquindo. Para eso están trabajando reunidos con un equipo de arquitectos y especialistas en normativas urbanas, con la finalidad de "entregar no el detalle del dibujo, sino lo que uno pretende construir en términos de volumen, metros, altura, para que todo eso sea aceptado por la dirección de obra y al año siguiente presentar el proyecto definitivo", según explicó Tagle, aunque no quizo entregar plazos fijos.

Conseguir esos permisos es clave en las aspiraciones de la concesionaria, porque les permitirá avanzar en la parte final del financiamiento, donde buscan un sponsor que ayude a financiar el proyecto a cambio de publicidad en el nombre del estadio, por ejemplo, "sino, se hace muy intangible para conseguir un auspicio para los próximos 15 o 20 años", señaló el mandamás de la UC.

Eso sí, desde la precordillera ven con buenos ojos que el predio pueda ser sede de los Juegos Panamericanos 2023 para algunos deportes, donde estaría el fútbol masculino y femenino en el estadio de los cruzados. Para Tagle eso les podría dar "el apoyo del gobierno", además que ya cuentan con el apoyo del Club Deportivo Universidad Católica "por medio de su presidente, su gerente y sus miembros en el directorio. Fueron los primeros con quienes hablamos y si no tuviéramos su apoyo, no estaríamos embarcados en este proyecto".

Finalmente, Lavín enfatizó que "cualquier cambio en el estadio debe ser en base a un proyecto concreto y claro que deberá ir acompañado de mejoras en los accesos y ensanchamiento de calles. Una vez que tengamos algo concreto hablaremos con los vecinos, pero el único antecedente que hay es una consulta hecha en la administración anterior, donde los vecinos rechazaron ampliar el estadio".