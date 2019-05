Marcelo Espina asegura que la austeridad llegó a Colo Colo para los fichajes: "No estamos pensando en contratar"

Una intensa reunión de directorio de Blanco y Negro se llevó a cabo en la Casa Alba, donde el entrenador Mario Salas realizó una didáctica exposición ante los miembros de la mesa, y en la cual, el gerente deportivo, Marcelo Espina, también dio a conocer sus puntos.

Pese a que ya finalizó la primera rueda del Campeonato Nacional, en Colo Colo están mentalizados en la llave de la Copa Chile ante Puerto Montt, y también, en la posible llegada de nuevos jugadores.

Sin embargo, Espina fue claro al apuntar que "como club y cuerpo técnico estamos enfocado en los dos partidos con Puerto Montt, donde lo vamos a tomar con mucha seriedad, pese a las bajas que tenemos, ya sea por los muchachos que se fueron a Toulon, Copa América y los lesionados".

"Nosotros a principio de año hicimos un plantel para toda la temporada, estamos muy conformes con el plantel que tenemos, los vamos a fortalecer y en estos momentos no estamos pensando en contratar", añadió.

Ante los posibles intereses que podría tener el Cacique por jugadores como Enzo Roco, Martín Rodríguez y Matías Fernández, el director deportivo indicó que "no estamos en la búsqueda de nada, no cierro ninguna puerta, porque no se sabe lo que puede pasar. Por ahora, estamos pensando en mantener el plantel entre 27 a 28 jugadores y no tapar a los juveniles. Tenemos que ser consecuentes con lo que dijimos y lo pensamos".

¿Colo Colo quiere reforzar su defensa con Enzo Roco? Según medios turcos, los albos habrían preguntado precio por el defensor chileno del Besiktas con el fin de potenciar su bloque posterior para la segunda parte del año.

"No quiero hablar de nombres propios, no descartamos nada que pueda suceder pero tenemos que darle una importancia a los que tenemos y estamos contentos con todos, y ellos son los que comenzaron esto, y ojalá, todos puedan terminar esto, pero nosotros, no tenemos la idea de despotenciar el equipo", agregó.

Para el presente mercado de fichajes, Colo Colo puede contratar tres jugadores y Espina no está muy conforme con la planificación del calendario para fichar jugadores.

"Nosotros tenemos el mercado al revés del resto del mundo, cuando es largo el nuestro es corto y cuando es corto el resto es largo. No podemos fichar a jugadores extranjeros por el tema de los cupos y del medio local si juegan más de 180 minutos tampoco. Es algo que perjudica a todos los clubes", apuntó Espina.

Finalmente, realizó un balance del primer semestre, donde Colo Colo marcha segundo en el Campeonato Nacional y quedó eliminado en la Copa Sudamericana.

Sobre el juego del equipo y el rendimiento, Espina dijo que "fue un traspié que no lo deseábamos, el fútbol es dinámico, el equipo se pudo reponer a eso. Esto es largo, falta mucho todavía, todos vamos a dejar puntos en el camino. No hay que apresurarse tanto en restar ni sumar puntos y debemos darle la importancia a la Copa Chile".