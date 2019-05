Nicolás Carvacho se bajó del Draft de la NBA y volverá a jugar su último año en la NCAA

El basquetbolista chileno Nicolás Carvacho, pivot de Colorado State, podría hacer historia, ya que se había declarado elegible para el Draft de la NBA 2019 con el objetivo claro de ser el primer nacional en ser parte del mejor baloncesto del planeta.

Carvacho, de 22 años, se inscribió en el proceso de elecciones de jugadores para ser evaluado por los expertos de la liga, para ver si tiene las capacidades de ser reclutado por uno de los 30 equipos de la NBA en la ceremonia del próximo 20 de junio, cuando se escogerán a los mejores basquetbolistas de la NCAA para ser parte de la mejor liga del mundo.

Sin embargo, luego de ser parte de ese programa de evaluación, el chileno decidió salirse y volver a jugar su última temporada en el básquetbol universitario, donde en 2018-19 tuvo números sobresalientes. Lo anterior no quiere decir que no podrá entrar a la NBA, ya que el próximo año podría intentarlo nuevamente con mejores expectativas y seguramente tras mejorar sus habilidades.

Carvacho, que mide 2.11 metros, promedió 9,9 puntos y 12,9 rebotes en la última temporada de la División I del básquetbol de la NCAA, la antesala de la NBA. Dichos números lo convirtieron en el mejor rebotero de la nación.

Lo que le juega en contra es que Colorado State no pudo meterse en la "locura de marzo", vale decir el torneo nacional donde se buscaba al nuevo campeón que este año resultó ser Virginia, ya que es una escuadra de tono menor en este concierto universitario.

Pese a borrarse de la lista del Draft, lo de Carvacho no deja de ser histórico que haya hecho el proceso de ser elegible en el Draft.

Source: Nico Carvacho is returning to Colorado State next season. Was an early entrant to the 2019 NBA Draft.

— Jon Rothstein (@JonRothstein) May 27, 2019