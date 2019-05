En la UC creen en la hazaña: "De todas formas podemos hacer cinco goles, somos un equipo con mucho poder ofensivo"

Aunque el propio DT Gustavo Quinteros manifestó que "es casi imposible" revertir la llave ante Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, tras caer 5-0 en la ida en Quito, en el plantel de Universidad Católica confían en lograr una histórica goleada y revertir la serie válida por la segunda ronda del torneo continental.

"No nos podemos mentir entre nosotros, sabemos que fue un mal resultado, pero no nos queda otra que dar vuelta la página, porque ahora tenemos una linda oportunidad de hacer algo histórico, yo personalmente pienso que es muy posible y así hemos pensado toda esta semana. Lo vamos a enfrentar de la mejor manera, vamos a salir con todo", manifestó el defensa Benjamín Kuscevic.

El central de 23 años comentó que en el camarín cruzado confían que la hazaña ante los ecuatorianos es posible. "Lo hemos hablado entre nosotros, de todas formas podemos hacer cinco goles, somos un equipo con mucho poder ofensivo. Si atrás estamos muy sólidos, no nos hacen goles, creo que es muy posible", declaró.

El ex juvenil del Real Madrid cree que ante Independiente del Valle "va a ser un partido muy complicado, personalmente es la primera vez que debo entrar a un partido a revertir un 5 a 0. Habrá que salir más de la cuenta, pero sin dejar desprotegida la zona de atrás porque tenemos muy claro que un gol nos pone muy cuesta arriba la serie. Creo que lo más importante va a ser salir con todo a atacar y atrás estar muy concentrado atrás, sabiendo que no será un partido normal".

Kuscevic, quien se perdió el duelo de ida en Quito por lesión, está en duda para la revancha, ya que si bien está al cien en lo físico, no ha sumado mucha actividad en los últimos entrenamientos con el resto de sus compañeros. "Ya me integré de lleno al equipo, estoy a disposición del cuerpo técnico, me he sentido muy bien, obviamente cuesta volver, pero no fue nada grave, expresó al respecto.