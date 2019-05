La ANFP hace caso omiso al paro del Sifup y señala que los partidos se encuentran "inalterables"

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional le respondió al Sifup por su llamado a paro de actividades, que no permitiría el desarrollo de los partidos pendientes de primera división entre la Universidad Católica y Unión Española y entre Cobresal y Everton, además de Primera B, Segunda División y Copa Chile.

Desde la ANFP declararon que los partidos se mantienen de manera inalterable y que ya no tienen nada que ver con Naval de Talcahuano, club desafilado el 2017 producto de su descenso, por lo que la resolución precautoria que consiste en "no desafilar al club de la Corporación que forma parte" no correspondería cumplirla.

Se van a paro: Sifup anunció suspensión del fútbol profesional por incumplimiento en el caso Naval El gremio de futbolistas tomó una drástica medida ante el incumplimiento de la ANFP al no reintegrar al elenco chorero a la Segunda División.

Claudio Tesa, gerente de la asociación, señaló que "el historial reciente es bastante malo. Fueron descendidos por incumplimiento de pagos con sus jugadores. Además el 16 de mayo el supuestamente presidente del club, porque no tenemos antecedentes legales que lo acrediten como tal, dijo que no cumplirán con los requisitos que pedimos para competir".

Otro de los puntos tocados por la ANFP es el hecho que los choreros haya entregado la garantía de pago de los primeros tres meses de sueldo de los jugadores de su plantel, algo que declararon como "completamente falso", al igual que "las intenciones del club de cumplir con los requisitos legales".

Finalmente, desde Quilín recordaron que si la justicia estima que Naval debe ser reintegrado a la ANFP, deberán cumplir con dichos requisitos, los cuales incluyen los pagos de garantía, tener licencia de club profesional según estándares Conmebol y FIFA y ser admitidos por el consejo de presidentes.