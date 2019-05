No hubo acuerdo con la ANFP: Sifup mantiene indefinidamente el paro de futbolistas

Arde el fútbol chileno. Tras una extensa reunión que se llevó a cabo durante este viernes en las dependencias de la ANFP, en Quilín, finalmente el Sindicato de Futbolistas decidió mantener el paro de actividades para este fin de semana.

Luego que el Consejo de Presidentes aprobara jugar la fecha de Primera B y Segunda División Profesional con juveniles, el gremio encabezado por Gamaliel García se reunión con la plana mayor del directorio del ente rector para llegar a un posible acuerdo.

Finalmente las posturas no se acercaron y el paro continuará indefinidamente hasta que haya una solución concreta para el complejo panorama que vive Naval de Talcahuano, quien exige ser reintegrado al profesionalismo tras el dictamen de la Justicia ordinaria.

"El paro continúa indefinidamente, lamentamos que la situación que no llegamos a ningún acuerdo. Si bien hay acercamientos con lo de Naval, creemos que hay otras garantías que no se nos dieron hoy, como la suspensión de la fecha de Primera B y Segunda División porque habrán equipos muy afectados. Esperamos que se busque para los partidos con juveniles no se contabilicen como partidos oficiales", señaló García tras la reunión en la sede de la ANFP.

Respecto a los duelos pendientes de Primera División entre Cobresal-Everton y Universidad Católica-Unión Española, el dirigente del sindicato insistió en que "reiteramos el llamado a los jugadores a que no asistan al partido, si se juega con juveniles tendrá que ser de esa manera".