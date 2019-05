Valdés con el 10, Arias el 1 y Opazo será el 21: Chile tiene números confirmados para Copa América

La Conmebol oficializó las 12 nóminas oficiales para la Copa América de Brasil 2019, que comienza el próximo 14 de junio, con sus números y dorsales confirmados de cada selección.

En el caso de Chile, la Roja tiene algunas sorpresas dentro de sus números. Por ejemplo Diego Valdés aparece con el 10, mientras que Oscar Opazo utilizará el 21 -que era de Marcelo Díaz-. Mientras que Gabriel Arias será el 1, en lugar de Claudio Bravo.

Además, los históricos del equipo sostienen sus dorsales, como es el caso de Alexis Sánchez (7), Arturo Vidal (8), Eduardo Vargas (11), Jean Beausejour (15), Gary Medel (17), Gonzalo Jara (18) o Charles Aránguiz (20).

Aqui estão! 🇧🇷🇧🇴🇻🇪🇵🇪 Conheça as listas oficiais das equipes do Grupo A da #CopaAmérica .

¡Listas definitivas!

🇦🇷🇨🇴🇵🇾🇶🇦

Te presentamos las listas con los 92 jugadores de las selecciones del Grupo B de la #CopaAmérica.

Listas definitivas!

🇦🇷🇨🇴🇵🇾🇶🇦

Apresentamos as listas com os 92 jogadores das seleções do Grupo B da #CopaAmérica.#VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/Ay17lzsyl7

