Claudio Bravo rompe el silencio: "Nunca me he marginado de la selección"

Claudio Bravo rompió el silencio. El ex capitán de la selección chilena se refirió a su ausencia en la Copa América y al dolor que aún le produce haber quedado fuera del Mundial de Rusia 2018.

En una conversación con Telemundo, la que se realizó antes de la entrega de la nómina, pero que fue publicada este viernes, el arquero del Manchester City reconoció que "siempre hay ganas de participar y aportar en la selección de hacer las cosas de la mejor manera posible".

"Yo nunca me he marginado ni renunciado como se especuló. Siempre estoy con la labor de querer sumar, pero una nominación no depende de mí, depende del técnico y la función que espera de sus arqueros", agregó.

Por contraparte, Bravo aseguró que la no clasificación al Mundial de Rusia 2018, "me sigue generando muchas cosas, porque conozco cuáles fueron los motivos”.

El formado en Colo Colo también comentó el difícil proceso de recuperación de la lesión al tendón de Aquiles que sufrió hace unos meses. "Fue una lesión grave, compleja, me tocó estar mucho tiempo inactivo. Me pasó en una acción normal de entrenamiento, ailslada, ni siquiera de mucho esfuerzo", completó.