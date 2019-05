Lionel Messi aún no cierra la herida: "Después de la final con Chile en 2015 nos empezaron a tratar de fracasados"

Lionel Messi se refirió a las críticas que recibió la selección argentina tras las derrotas ante Chile en copas américas seguidas, y las consecuencias que vivieron luego de las finales.

En conversación con Fox Sports Radio Argentina, el astro del Barcelona señaló que "después de la final con Chile nos cayeron de todos lados. Nos empezaron a tratar de fracasados, de que no ganábamos finales, de que lo que conseguíamos no valía para nada si no levantábamos la copa".

Por otra parte, agregó que "a partir de ahí (final de la Copa América) fue una tras otra, y de verdad que sí que era un poco insoportable". Además, Messi apuntó al rol que tuvieron los medios en la crítica de la gente, "se va contagiando. Por ahí la gente compra lo que se dice en la televisión, y ve que continuamente se mata a la selección, ve que continuamente se hacen comentarios donde desprecian a los jugadores".

En tanto, sobre su futuro en la albiceleste, el crack del Barça confesó que "no sé si llegaré al mundial de Qatar, todavía falta. Hoy estoy espectacular pero no sé cómo voy a seguir. Ojalá no tenga ninguna lesión grave".

La Pulga finalmente sentenció que "yo quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la selección argentina, y si no, haberlo intentado todas las veces posibles".