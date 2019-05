Trastienda de la amarga victoria de la UC en Sudamericana: De las protestas en contra de Piñera al show de Pinos

Universidad Católica se despidió de la Copa Sudamericana 2019, pese a ganar a Independiente del Valle de Ecuador por 3-2 en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados no pudieron revertir el 5-0 de la ida en Quito y dejaron a nuestro país fuera de los torneos continentales en este temporada.

Así vivimos el adiós de la UC nuestra trastienda.

El aliento de los hinchas

Aunque San Carlos de Apoquindo estuvo lejos de llenarse como en otras ocasiones, los hinchas de la UC que llegaron al duelo ante Independiente del Valle por la Sudamericana sacaron nota alta. Los fanáticos alentaron alentaron en todo momento, incluso después del gol de Alan Franco a los 4 minutos que tempranamente sentenció la serie. Los hinchas subieron los decibeles después del gol de Juan Cornejo y cerraron la jornada con un "Gracias a la vida por ser cruzado".

Protesta en San Carlos

En diversos puntos del país se desarrollaron protestas en contra de la administración del Presidente Sebastián Piñera, bajo el lema #NosCansamos. Y en San Carlos de Apoquindo también hubo manifestación, ya que el colectivo Nuestra Cruzada, con apoyo de otras organizaciones, se pronunció con un lienzo, en el que mostraron su reproche en contra de la primera autoridad del país.

En la barra de #LosCruzados se sumaron a la protesta #NosCansamos1. La organización @NuestraCruzada exhibió este lienzo en la tribuna Mario Lepe durante el UC vs Independiente del Valle @ElGraficoChile pic.twitter.com/C2dRWWab24 — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) May 31, 2019

Los reclamos de Aued

El volante argentino Luciano Aued fue uno de los puntos bajos de la UC en su búsqueda del milagro ante Independiente del Valle en San Carlos de Apoquindo. Luli no estuvo preciso a la hora de administrar el balón y si bien se mostró mejor en el momento de recuperar, su desempeño estuvo marcado por la tensión y nerviosismo. Reclamó constantemente en contra de los cobros del árbitro colombiano Mario Herrera y por eso se llevó tarjeta amarilla a los 28 minutos.

Kuscevic, fuera por decisión técnica

El defensa central Benjamín Kuscevic no jugó el duelo ante Independiente del Valle en San Carlos de Apoquindo por decisión técnica. El promisorio zaguero se recuperó totalmente del desgarro que lo marginó de la ida ante los ecuatorianos e incluso entrenó con normalidad los dos días previos al duelo de ayer jueves, sin embargo Gustavo Quinteros decidió sólo llevarlo como suplente. Juan Cornejo, en tanto, fue esperado hasta última hora y pudo jugar. El DT había probado a Stefano Magnasco en su lugar.

Visitas ilustres

En la tribuna Sergio Livingstone de San Carlos de Apoquindo estuvieron dos visitantes ilustres: Francisco Silva y Nicolás Castillo. Los dos ex jugadores de la Franja presenciaron el duelo de la UC ante Independiente del Valle y aprovecharon de compartir con ex compañeros. También charlaron con el presidente de Cruzados Juan Tagle. El Gato podría cambiar de club ante su poca continuidad en Independiente, mientras que el Nico -quien jugará la Copa América con la Roja- no debería moverse del América.

El show de Pinos

El arquero de Independiente del Valle, Jorge Pinos, brindó un show en San Carlos de Apoquindo. Desde los primeros instantes de partido, el meta ecuatoriano buscó ganar tiempo demorando sus salidas y quedándose en el suelo por la mayor cantidad de tiempo posible. Justamente por ello se ganó amarilla a los 48, lo que no le impidió seguir haciendo tiempo. Pinos aprovechó que desde la tribuna Mario Lepe estaban lanzando rollos de papel y uno de ellos llegó cerca de su cuerpo, para así arrojarse al suelo y dejar pasar los minutos, ante la molestia cruzada.

Así se desplomó el arquero Pinos para ganar tiempo #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/2k8VyWOdNj — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) May 31, 2019

Los gritos para el arquero Pinos tras el término del partido en San Carlos de Apoquindo. El ecuatoriano sólo mira #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/HL4zeLZ9uG — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) May 31, 2019