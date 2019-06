Jugador del Liverpool recuerda a la "Perla" Reyes tras ganar la Champions: "Te quiero hermano"

Alberto Moreno, defensa español del Liverpool, recordó a José Antonio Reyes, fallecido este sábado en un accidente de tránsito en su país, con una camiseta durante la celebración del título de la UEFA Champions League ante Tottenham por 2-0 en Madrid.

Moreno, que coincidió con Reyes en su etapa en el Sevilla, mostró un emotivo mensaje en una camiseta blanca que llevaba debajo de su casaquilla oficial de juego: "Te quiero hermano".

El mensaje iba acompañado de una foto en la que Moreno aparece junto a Reyes con el trofeo de la UEFA Europa League, el cual conquistaron en la temporada 2013/14 con el elenco andaluz.

Liverpool selló su deuda y gritó campeón en la Champions League tras derrotar a Tottenham Con goles de Salah y Origi, los Reds vencieron por 2-0 a los Spurs en Madrid, y borraron la mala experiencia del año pasado. Es su sexto título de la Copa de Europa.

Antes del partido, Moreno lloró durante el minuto de silencio en honor a Reyes que se convirtió en un minuto de aplausos en el Wanda Metropolitano, en una acción muy emotiva de la jornada de definición de la Champions.

Luego de confirmarse la muerte de la "Perla", el ex lateral de los sevillanos escribió en Twitter: "Imposible, no me lo puedo creer aún. Gitano, hermano, te voy a recordar toda la vida. Tantos momentos juntos tantas risas…. Descansa en paz hermano!!! Te quiero!! Siempre en mi corazón".

ALBERTO MORENO no lleva la camiseta de conmemoración del Liverpool en la celebración PORQUE HOY RECUERDA A SU HERMANO JOSÉ ANTONIO REYES pic.twitter.com/iCuqnGJ1mC — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 1, 2019

Alberto Moreno celebra la Champions League con una camiseta en honor a Jose Antonio Reyes. pic.twitter.com/7mBUkn8PZo — SVQBiris ⚪ (@SVQBiris1) June 1, 2019