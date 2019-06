"No tengo palabras, es la mejor noche de mi vida": La emoción de Klopp tras ganar la Champions

Liverpool venció a Tottenham por 2-0 en la final de la UEFA Champions League y consiguió la sexta copa en el máximo torneo de clubes de Europa, en gran parte, gracias su entrenador Jurgen Klopp. Los Reds no se proclamaban campeones del certamen desde el año 2005, por ende, el adiestrador alemán no ocultó su alegría tras el título obtenido en el Wanda Metropolitano.

"Es increíble. Fue muy intenso durante toda la temporada, ganamos hoy y marcamos dos goles por esta gente. No tengo palabras”, indicó Klopp en conferencia de prensa tras la final en Madrid.

Al ex Borussia Dortmund no se le olvidaron las derrotas con esta victoria y recordó la cantidad de finales en donde su equipo se quedó con la medalla del segundo lugar: “Pasó esto. Jugué siete finales y las perdí todas. Me acuerdo de mi familia. Ellos (los hinchas del Liverpool) sufrieron mucho más que yo”, agregó el entrenador Red.

"Estoy muy feliz por los jugadores, todas estas personas y mi familia. Ellos sufren por mí, se lo merecen más que nadie. ¿Alguna vez vieron un equipo como éste, peleando sin combustible en el tanque al final de esta larga temporada? Y tenemos un portero que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles", dijo eufórico.

Es más, fue más allá y sentenció: "Es la mejor noche de nuestra vida profesional. Esperamos un largo tiempo para esto, es importante para nuestro desarrollo y mejora. Esta título nos ayudará mucho, ahora podemos continuar. Los propietarios del club nunca nos presionan por ganar".