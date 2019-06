LeBron James también es campeón de la Champions League con Liverpool

LeBron James es campeón de la UEFA Champions League 2018-19. Sí, tal como lo lee, porque el astro de Los Angeles Lakers de la NBA también celebró los goles de Mohamed Salah y Divock Origi que le dieron la victoria al Liverpool por 2-0 sobre Tottenham Hotspur en la final disputada en el Wanda Metropolitano de Madrid.

¿Por qué? ¿James se subió al carro de la victoria? No es así. Es que la gran figura de la NBA es accionista minoritario del Liverpool desde 2011, por ende la victoria de Jürgen Klopp también le pertenece.

Hace ocho años, LeBron se asoció con Fenway Sports Group, grupo que es el dueño mayoritario del Liverpool, que adquirió el club por sólo 477 millones de dólares. El basquetbolista puso 9.2 millones de dólares y así obtuvo el 2% de las acciones de los Reds.

Y es un negocio casi redondo, porque las estimaciones señalan que con este título, las acciones del cuadro inglés se fueron a las nubes y aumentaron cinco veces de la cantidad estimada en un inicio. De hecho, medios económicos aseguran que se alzarán por 100 millones de dólares.

En sus historias de Instagram se vio a LeBron celebrando como un hincha más, además en Twitter también estuvo muy activo viendo el partido desde su casa en California, aprovechando que los Lakers quedaron fuera de los playoffs.

"Liverpool es uno de los equipos más importantes de todos los deportes y me ilusiona mucho estar afiliado a esta increíble organización. El equipo tiene 18 títulos de liga, me veo a mí mismo tratando de ganar tanto como ellos", dijo James cuando se sumó a esta agrupación. En ese momento jugaba en Miami Heat.

Y si es verdad, LeBron también es campeón de la Champions.

YOU’LL NEVER WALK ALONE‼️‼️‼️‼️ #WEARELIVERPOOL❤️ CONGRATULATIONS MEN AND ANYONE THAT HAS ANY AFFILIATION WITH THE CLUB!! @LFC 🏆

— LeBron James (@KingJames) June 1, 2019