Mohamed Salah hace historia al convertirse en el primer egipcio en anotar en una final de Champions

Mohamed Salah se metió en la historia de la UEFA Champions League, porque el delantero de Liverpool abrió el marcador ante Tottenham Hotspur y se convirtió en el primer futbolista egipcio en anotar un gol en una final de Liga de Campeones.

A los 23 segundos de partido, el árbitro Damir Skomina cobró el penal que más temprano se ha sancionado en una final de Champions League, tras una dudosa mano de Moussa Sissoko. Allí, Salah engañó a Hugo Lloris y entró en la historia del torneo europeo más importante a nivel de clubes.

De esta forma, el ex Chelsea y Roma se tomó revancha del año pasado, cuando en la final ante Real Madrid disputada en Kiev, tuvo que abandonar el campo de juego producto de una lesión en el hombro.

En esta campaña, Salah lleva cinco goles en la Champions y se pudo sacar la espina que le quedó marcada en 2018.

