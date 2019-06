La sinceridad de Pochettino tras perder la final de la Champions: "No se trata de quién merece ni quién juega mejor"

Tottenham Hotspur no pudo con Liverpool y perdió por 2-0 en la final de la UEFA Champions League disputada en el Wanda Metropolitano de Madrid. El entrenador argentino, Mauricio Pochettino no ocultó su desilusión por perder el máximo torneo a nivel europeo, no obstante, tuvo palabras de satisfacción para sus jugadores aún en la derrota.

"Estamos muy decepcionados por el resultado, pero la temporada ha sido excelente. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, del club y de nuestra afición.", señaló el ex defensa trasandino.

El DT santafesino le dio gran importancia al penal que cometió Moussa Sissoko al inició del partido y señaló que fue determinante en el desarrollo del partido. "Habíamos hablado antes del partido que lo importante en las finales es ganar, no cómo se juega, y haber concedido ese penal a los 30 segundos nos cambió los planes. Fue un gran impacto para nosotros".

"Fue difícil de manejarlo, pero el equipo estuvo bien. Yo creo que dominamos y creamos oportunidades, pero ellos fueron más agresivos y más eficaces en sus ocasiones. Es dolorosa la derrota, pero a la vez tenemos que afrontar todo esto con calma. Tenemos que estar muy orgullosos de esta gran temporada", agregó reconociendo la superioridad de Liverpool .

Además fue tajante respecto a cómo se deben jugar las finales: "No se trata de quién merece ni quién juega mejor. Nadie va a recordar que tal vez hubiéramos merecido algo más".

Harry Kane llevaba aproximadamente un mes sin fútbol y la falta de ritmo de juego se notó en el desempeño del delantero inglés, sin embargo, el ex Newell's Old Boys no echó para atrás por su decisión: "No es un momento para hablar demasiado de estas cosas, porque además se podría interpretar de distinta manera".