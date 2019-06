Sorpresas en Roland Garros: Serena Williams y Naomi Osaka fueron eliminadas en tercera ronda

La jornada de sábado de Roland Garros dejó importantes sorpresas en el cuadro femenino, ya que tanto Serena Williams (10º) y Naomi Osaka (1º) quedaron eliminadas en ronda de 32. En tanto, entre los hombres, los favoritos lograron avanzar sin muchas complicaciones.

La histórica jugadora estadounidense fue derrotada por su joven compatriota Sofia Kenin (35º), por parciales de 6-2 y 7-5, en la tercera ronda del Grand Siam francés. Ahora, la jugadora de 20 años se enfrentará a la octava preclasificada, la australiana Ashleigh Barty.

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.

Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ

