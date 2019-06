Tomás González vuelve a brillar al ganar medalla de oro en el World Challenge de Eslovenia

View this post on Instagram

ORO!!! Después de tanto trabajo poco a poco comienzan a aparecer los resultados 💪🏼 🤟🏼🇨🇱 Gracias a todos por sus mensajes de apoyo!!! Seguimos la preparación para los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial pre Olímpico de Gimnasia 🎉🤸‍♂️🎉🇨🇱 #gymnastics #chile #goldmedal #worldchallenge