Uno a uno del Tottenham en la final de la Champions: Un deslucido equipo que no estuvo a la altura

Revisa el desempeño de Tottenham Hotspur tras perder 2-0 ante Liverpool en la final de la UEFA Champions League, disputada en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Hugo Lloris: El arquero francés no tuvo mucha participación y respondió cuando le llegaron. Poca responsabilidad en los goles convertidos por Mohamed Salah y Divock Origi respectivamente.

Kieran Trippier: No mantuvo el nivel que venía mostrado en aspectos ofensivos, casi no ganó línea de fondo, no obstante, contuvo bien su banda y no sufrió desbordes.

Toby Alderweireld: Estuvo sólido en el juego aéreo y debió ingeniárselas para buscar opciones de pase, sin embargo, recurrió en varias oportunidades al pelotazo buscando a Kane y a Son. Llegó tarde al cruce en el segundo gol de los Reds.

Jan Vertonghen: Junto a su compatriota Alderweireld, debieron ser los primeros generadores de juego en Tottenham por la presión que ejercía Liverpool. Sufrió un golpe en el codo en el primer tiempo, sin embargo, siguió en cancha elevó su nivel en el complemento.

Danny Rose: El zurdo fue el punto alto de la defensa, desbordó, corrió, generó faltas y ganó línea de fondo. En el segundo tiempo, envió un par de centros que no pudieron ser conectados por sus compañeros.

Moussa Sissoko: El volante francés estuvo sólido en las coberturas y anticipaciones, sin embargo, cometió un penal a los 23 segundos que significó tempranamente la derrota de su equipo. Terminó siendo reemplazado.

Harry Winks: El mediocampista inglés fue el principal colaborador de Sissoko en la recuperación, pero perdió influencia en el juego y la batalla con los mediocampistas de Liverpool. En su lugar entró Lucas Moura en busca de más variantes en ataque.

Christian Eriksen: El danés fue el más ausente en el ataque de los Spurs, no tuvo mucha participación y estuvo errático en los pases. A los 84', tuvo un tiro libre que pudo significar el empate, pero Alisson Becker mandó el balón al córner con una espectacular tapada.

Dele Alli: Un partido de altos y bajos para el volante ofensivo, tuvo un par de ocasiones que pudieron cambiar el transcurso del partido, no obstante, se terminó diluyendo y fue sustituido.

Heung-Min Son: El coreano fue de menos a más. Pese a logró desequilibrar en el uno a uno por la banda, no estuvo preciso en el último pase. A pesar de su esfuerzo físico, no fue suficiente para penetrar la cerrada defensa de Liverpool.

Harry Kane: Hurricane llevaba más de un mes sin jugar, pese a que corrió e intentó generar ocasiones, la falta de continuidad y el poco ritmo de juego se notó le pasó la cuenta al delantero inglés.

Lucas Moura (65'): Ingresó en el complemento para intentar empatar el partido, tuvo una clarísima, pero Alisson evitó el empate. El extremo no tuvo la misma suerte que con Ajax en semifinales.

Eric Dier (73'): El polifuncional jugador inglés entró para ayudar en la contención y aspectos defensivos, pero no tuvo mucha participación.

Fernando Llorente (82'): El delantero español entró para buscar insistentemente el empate y colaborar en funciones ofensivas, sin embargo, nunca fue opción de pase y casi no la tocó.