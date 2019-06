Gary Medel se sincera: "No bebo alcohol desde los 18 o 19 años"

La Roja comienza a alistarse para la Copa América de Brasil y en la previa, el capitán Gary Medel recordó un incidente que dice, lo obligó a dejar las bebidas alcohólicas hace más de 10 años.

En un anticipo de lo que será la entrevista con el matinal de Chilevisión, el volante de contención aseguró: "No bebo alcohol. Desde que tengo 18 ó 19 años que no tomo. Cuando me pillaron los Carabineros, desde ahí que no bebo".

En mayo de 2007, el jugador formado en Universidad Católica se subió a la calzada en el Barrio Bellavista, siendo controlado por Carabineros. El seleccionado chileno terminó en una comisaría de Independencia y con un esguince en su rodilla izquierda.

Este episodio ocurrió en la previa al Mundial Sub 20 de 2007, competición donde Chile obtuvo el tercer lugar, siendo Gary Medel una de las piezas claves de La Rojita. La entrevista completa será transmitida el lunes, donde no solo habló de su condición de abstemio, sino que también de otros aspectos de su vida.

¿Confesará más sorpresas el Pitbull?