Richard Carapaz hizo historia y se convirtió en el segundo sudamericano en ganar el Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Caparaz ganó el Giro de Italia 2019 y se convirtió en el segundo ciclista sudamericano en la historia de la competición en cruzar la meta en primer lugar. El deportista de la mitad del mundo logró mantener su ventaja en la clasificación general, en los 17 kilómetros de contrarreloj final de Verona, dejando al italiano Vincenzo Nibali en la segunda posición.

El oriundo de Tulcán superó con creces el cuarto lugar obtenido en la edición anterior del Giro de Italia y no ocultó su felicidad tras ganar la competición: "No sé qué decir, es un sentimiento único. Creo que para mí es el triunfo más grande que he podido lograr en mi vida. Es la recompensa a todos los esfuerzos y sacrificios. Se lo debo a mi equipo, que me ha ayudado a conseguir este Gran Giro de Italia", indicó Carapaz.

De esta forma, igualó al colombiano Nairo Quintana, quien se quedó con el Giro de Italia en la edición de 2014, siendo los únicos sudamericanos en conquistar el certamen. Ecuador celebra el triunfo de Carapaz e incluso el presidente de ese país, Lenin Moreno, felicitó a su compatriota por la consagración.