Vuelve en casa: Andy Murray anunció su retorno al tenis en el ATP 500 de Queen's

Andy Murray lleva casi seis meses sin jugar luego de la derrota ante Roberto Bautista Agut en cinco set en primer ronda en el Grand Slam de Australia, debido a una operación en la cadera que lo tuvo al borde del retiro.

De hecho, Murray había dicho que sólo se prepararía para tratar de tener un retiro en cancha en Wimbledon. Pero el tenista escocés anunció al Lawn Tennis Association (LTA) que jugará el ATP 500 de Queen's, ya que "es un torneo especial para mí y es perfecto para volver. Aquí gané mi primer partido del circuito ATP, mi primer título en Gran Bretaña y también en césped, además de ser la competición más exitosa para mí".

El actual 213º del mundo ha ganado en cinco veces el torneo londinense y la idea es jugar en dobles junto al español Feliciano López. "Todavía no estoy para volver a los singles, aunque no tuve dolor en los últimos meses. Progresé mucho en los entrenamientos y esto será un nuevo paso para mí", dijo el medallista de oro en Londres 2012.

Murray tiene pensado jugar el Grand Slam británico donde se sentirá en casa y, si no siente dolores, seguiría en el tenis. "Lo que dije antes fue que si no me sentía bien, tenía grandes oportunidades de dejarlo tras Wimbledon. A la inversa, si veo que me siento bien, me parece más lógico tomar mi tiempo para estar en las mejores condiciones antes de volver a jugar en individuales", cerró el ex número 1 del mundo.