Arturo Vidal levantó la voz: "Claudio Bravo y Marcelo Díaz no ganaron solos la Copa América"

Arturo Vidal tuvo un ajetreado inicio de semana, porque decidió ir a entrenar con el equipo del cual es mecenas, Rodelindo Román, luego compartió un asado con miembros del plantel y amigos en la comuna de San Joaquín, y en medio de todo ello se dio el tiempo de hablar de la polémica marginación de Claudio Bravo y Marcelo Díaz de la Copa América.

El volante de la Roja negó tajantemente que haya influido en el listado que entregó el entrenador Reinaldo Rueda, asegurando, además, que los citados jugadores no ganaron solos el bicampeonato de América.

"La interna (de la Selección) está muy tranquila, el ambiente afuera es muy distinto. (Sobre la ausencia de Bravo y Díaz) Son cosas que no se tienen que hablar, la gente dice que faltan dos jugadores y hay muchos que no están y no dicen nada. Me molesta que se diga que hay jugadores sacando a los demás", aseguró el jugador de Barcelona.

"Ellos dos (Bravo y Díaz) no ganaron solos la Copa América. También falta (Jorge) Valdivia y más. Sólo ocho ganamos estuvimos en la dos copas y ahora. Se ve feo que solo se hable de los dos, los jóvenes vienen con temor porque la prensa no los apoya", agregó.

Sobre el listado de Rueda fue claro en decir que él no puso ningún reparo sobre quién debería citar el caleño para el torneo donde la Roja jugará ante Japón, Ecuador y Uruguay.

"Lo ha dicho el Profe. Hay un solo entrenador. Si yo pudiera armar el equipo, pondría a mi hijo Alonsito, que le gusta el fútbol, o jugadores de acá (Rodelindo Román) que me caen bien", aseguró.

"Yo no armo el equipo, menos al Profe Rueda, que tiene un currículum y sabe mucho. El Profe se juntó en Europa con muchos, todos saben que se juntó. Se vio la preparación y que tratáramos de dar el máximo", cerró Vidal.

El Rey dio la cara y no se guardó nada.