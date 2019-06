Benjamín Kuscevic: "Estamos 100% con el paro, pero nosotros queremos jugar con plantel profesional completo"

Universidad Católica aún no puede jugar la fecha 14 del Campeonato Nacional debido al paro convocado por el Sifup, ya que los Cruzados se negaron a jugar con juveniles porque no sería justo. Así lo señaló Benjamín Kuscevic.

"Como plantel estamos cien por ciento adheridos al paro. Obviamente solidarizamos con lo que pasa con Naval. Respecto a la fecha con Unión Española y el partido entre Cobresal y Everton, nosotros creemos que tenemos que jugar con jugadores profesionales tal como lo hicieron los otros equipos de primera división. A partir de ahí estamos cien por ciento de acuerdo con el Sifup. Nosotros lo único que nos queda es esperar lo que pasa con los partidos pendientes", dijo el central.

En esa misma línea, Kuscevic, que es uno de los capitanes de la UC, señaló que "una vez que no se jugó el domingo, ya se tendría que postergar para después del 18 de julio, post Copa Chile. Aunque estén de acuerdo el Sifup y el resto de los clubes de que esa fecha se juegue con jugadores adultos, nosotros ya tenemos un jugador menos como ocurre con José Pedro Fuenzalida que es fundamental para nosotros. Entonces si no se jugó el domingo, por qué habría que jugar el jueves".

Sobre el fútbol chileno, Kuscevic dijo que "hay una desorganización muy grande. A mí personalmente nunca me había pasado. Creo que es algo que ojalá nunca más se repita. Es muy raro que se vaya a jugar con juveniles. Falta orden y eso es lo que todos queremos".

Finalmente, el zaguero se refirió a la situación de San Luis de Quillota, que jugó con algunos jugadores con contrato. "Es un tema complicado, nosotros no sabemos la interna de San Luis. Uno no sabe la presión que le meten a esos jugadores, deben ser jugadores de 21, 22 años que seguramente recibieron órdenes. No creo que se hayan rebelado frente al paro y fue más que nada una presión, no te puedo dar una opinión clara, porque dudo de la interna del club", cerró el formado en San Carlos de Apoquindo.