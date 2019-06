La millonaria cifra con la que Bologna tasó al "regalón" Erick Pulgar

Erick Pulgar cerró una temporada brillante en el Bologna, donde desde hace un tiempo que ya es uno de los jugadores importantes del equipo. Así lo señaló Marco Di Vaio, manager del equipo, en conversación con el diario La Cuarta.

"Estamos muy conformes con el volante chileno. Además, es uno de los jugadores preferidos del entrenador Sinisa Mihajlovic, quien nos dijo expresamente que no piensa en la partida del futbolista. Es el principal ejecutador de tiros libres y penales, no nos ponemos en el escenario de una posible partida. Sabemos que el mercado se mueve con rapidez, pero tampoco queremos perderlo", declaró el ex delantero.

Es que el ex Universidad Católica ha sonado en distintos equipos de la Serie A y Europa, por lo mismo decidieron ponerle precio. "El pase de Pulgar vale 12 millones de euros (unos 13,5 millones de dólares), eso está estipulado en su contrato. Cualquier oferta que llegue como mínimo en ese piso, nos veremos en la obligación de analizarla. Sin embargo, no es algo que esté en nuestros planes. Renovó con nosotros en enero pasado y queremos que se quede", sentenció Di Vaio.

Sobre las ofertas al seleccionado chileno, el italiano reconoció que "en este momento no existe ninguna oferta formal por Erick Pulgar. Es un jugador demasiado importante para nuestro proyecto y no queremos prescindir de sus servicios".

Pulgar sigue mostrando que es el mejor chileno en la Serie A en la actualidad.