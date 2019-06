Guillermo Pereira hizo historia y disputará por primera vez el US Open de golf

Una histórica jornada vivió este lunes el golfista nacional Guillermo Pereira, ya que clasificó al US Open tras superar la qualy del torneo que es parte del PGA Tour.

El chileno cerró la jornada con una tarjeta de 68 y 67 golpes en la primera y segunda ronda respectivamente, donde acumuló 11 bajo el par en el Streamsong Resort de Florida.

La gran actuación lo dejó tercer en la tabla general, con lo que obtuvo su cupo para disputar su primer major en su carrera como profesional.

Cabe recordar que en Pebble Beach, de California se disputará el US Open a partir del lunes 10 de junio.

See you soon, Pebble Beach 👋

Callum Tarren, Luis Gagne and Guillermo Pereira punch their 🎟 to the 119th #USOpen! #RoadToPebbleBeach pic.twitter.com/Ifpug9EYBz

— Florida State Golf Association (@fsga) June 3, 2019