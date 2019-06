Unión Española se pone firme pese al paro y exige disputar el partido ante la UC: "Nosotros queremos jugar sí o sí"

El partido entre Universidad Católica y Unión Española quedó pospuesto, debido al paro convocado por el Sifup tras no resolverse la situación que vive Naval de Talcahuano. En la precordillera quieren que el encuentro se juegue en julio, sin embargo, en Independencia pretenden jugar lo antes posible y con jugadores profesionales.

"Esperemos que la reunión sea aclaratoria y definitiva. No sabemos qué hacer. Si los jugadores concentran o no. Además, esperamos que no ocurra lo que sucedió en la fecha de la Primera B, donde no se respetó lo del Fair play", indicó el gerente deportivo de los hispanos, Luis Baquedano en diálogo con radio ADN.

En la misma línea, Baquedano confirmó la intención del equipo rojo de presentarse a jugar inapelablemente: "Nosotros vamos a jugar con lo que sea. Juveniles o profesionales. Queremos ser categóricos en eso. El paro podría seguir, pero nosotros vamos a jugar", añadió el directivo.

El ex dirigente de Colo Colo quiere evitar la reprogramación de la fecha y jugar el fin de semana que viene: "Para nosotros lo ideal sería jugar el fin de semana con los profesionales. Lo que si necesitamos es programar y evitar recalendarizaciones".