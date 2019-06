Zverev y Khachanov sudaron para avanzar a cuartos de final de Roland Garros

Alexander Zverev (5º del ranking ATP) y Karen Khachanov (11º) se metieron en la ronda de los ocho mejores de Roland Garros tras derrotar a Juan Martín del Potro (9º) y a Fabio Fognini (12º) respectivamente.

Zverev venció al italiano Fognini por 3-6, 6-2, 6-2 y 7-6 (5) en un poco menos de tres horas de juego. En tanto, Khachanov derrotó a Del Potro por 7-5, 6-3, 3-6 y 6-3, dejando el major francés sin jugadores sudamericanos. El trasandino sumó su primera derrota en octavos de final de la arcilla parisina.

En los cuartos de final, el número cinco del mundo se enfrentará a Novak Djokovic (1º), ganador del Grand Slam en la edición de 2016. Por otra parte, el ruso se medirá ante Dominic Thiem (4º), pupilo del ex tenista chileno Nicolás Massú.

Ambos partidos están programados para el miércoles 5 de junio, no obstante, todavía no hay horarios confirmados.

This is what it means.@karenkhachanov defeats Del Potro 7-5 6-3 3-6 6-3 to reach his first Grand Slam quarter-final.

🎾 https://t.co/MOVU1NTRQ3#RG19 pic.twitter.com/k7JYfJYnoy

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2019