Rueda y el conflicto con Bravo en la Roja: "La persona que generó la situación no está dentro del vestuario"

El director técnico de la Roja Reinaldo Rueda entregó sus declaraciones más esclarecedoras respecto al conflicto existente entre el plantel de la Selección y el ex capitán Claudio Bravo. Después de que Gary Medel reconociera que existe un problema con el arquero del Manchester City, este miércoles el caleño entregó su versión de los hechos.

"Desde el primer día, e incluso desde antes de llegar acá, y más cuando tuve contacto con el grupo, sabía que existía algo que para mi no es problema. Para mí no hay problema porque dentro de la Selección no se generó y eso es lo más triste. Por eso para mí no hay problema", dijo Rei en conferencia de prensa en La Serena.

"La persona que generó la situación no está dentro del vestuario, no es ningún integrante del equipo. Es un tema producido en un momento de dolor, de frustración, de amargura que para un hincha, para un aficionado significa el no clasificar al Mundial. No sé por qué dos años después tiene toda esta dimensión una situación que ninguno de los integrantes de la selección la generó", continuó.

El caleño enfatizó en que "no podemos desgastarnos más, no hay problema. No creo que haya que sobredimensionar, por respeto a Claudio y a la Selección, por todo lo que significa para el pueblo chileno. Las dos partes se respetan, las dos partes se necesitan, hay que contribuir. Han habido temas sociales, temas políticos, temas de gran dimensión social y ha habido reconciliación. Ahora, es algo que ninguna de las dos partes lo ha generado, por eso no entiendo tanto despliegue en ese sentido".

Por lo mismo, Rueda manifestó: "yo no quisiera seguir hablando del tema, en marzo del año pasado yo hablé con todos los jugadores y por eso convoqué a Claudio. No se dio, después ha transcurrido un tiempo que le ha hecho daño a todos y creo que está todo dispuesto, siempre existe ese reconocimiento, esa gratitud por todo lo que ha hecho Claudio por la Selección, saber que es un referente histórico de gran dimensión y es importante tenerlo y disfrutarlo. Buscar en qué momento se da ese diálogo para que todo vuelva a la normalidad".

Y por todo lo dicho anteriormente, el DT de la Roja dejó en claro que Bravo tiene las puertas abiertas de la Selección. "Estamos esperando que Claudio pueda jugar, que pueda tener la posibilidad de estar. El diálogo, ojalá, que se pueda dar antes (de una posible convocatoria). Creo que hay muchos espacios y si hay voluntad, tienen que haber acercamientos, gente aliada que permitan esa posibilidad por el bien común".