La Copa Chile le abre una ventana a Carlos Carmona para que debute esta temporada en Colo Colo

Colo Colo enfrentará este domingo a partir de las 15:00 horas a Puerto Montt en el estadio Chinquihue, por la ida de la segunda ronda de la Copa Chile. Para dicho compromiso, el entrenador Mario Salas subió a seis canteranos, ya que cuenta con 11 bajas, ya sea por lesión o por estar en la Copa América o en el torneo Maurice Revello -ex Esperanzas de Toulon-.

Uno que espera aprovechar su oportunidad es el volante Carlos Carmona, quien no ha sumado minutos en este semestre. Primero, por la lesión que arrastra en la cadera, mientras que cuando sí fue convocado, no vio acción al no ser considerado por Salas.

Sin embargo, este domingo ante los salmoneros, el mediocampista será titular junto a Branco Provoste en la contención. Carmona ha entrenado con normalidad e, incluso, jugó en el amistoso ante la selección chilena que terminó igualado 2-2 en Juan Pinto Durán.

El semestre para el jugador ha sido complicado, especialmente por tener que lidiar con la lesión en la cadera, la cual lo ha tenido en una larga recuperación. Trabajos especiales en la clínica Meds y en el gimnasio del Monumental junto al kinesiólogo, Wilson Ferrada, han sido la tónica de estos primeros seis meses.

Por lo mismo, el duelo ante Puerto Montt será una "revancha" para el volante, ya que será su primer partido oficial en la temporada con la camiseta de Colo Colo y buscará convencer a Salas de que puede ser una alternativa en el equipo titular, donde actualmente Esteban Pavez y Gabriel Suazo han sido los estelares.