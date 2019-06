Herrera y su suplencia en la U: "Fue más rara que pescado con hombros, pero tengo ofertas de afuera y me quiero ir bien"

Alfredo Arias dio un fuerte golpe de timón al dejar en la banca al arquero y capitán histórico de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, en medio de una de las crisis deportivas e institucionales más graves en la historia del club. El técnico uruguayo sacó de la convocatoria al guardameta por dos partidos y luego lo dejó en la banca frente a Deportes Iquique, dejando a Fernando De Paul como titular.

Ante ese escenario, y a casi un mes de esa polémica decisión de Arias, Herrera comentó a radio ADN que la decisión "fue más rara que pescado con hombro, pero da lo mismo, he ahondado mucho en el tema y da lo mismo a estas alturas. Todo el mundo se da cuenta lo que pasa en la U y ahora a recuperarme del tobillo y me tocará volver en algún momento y haré lo que siempre he hecho en la U, que es atajar y ser lapidario al disputar cosas importantes".

"Ahora hay que estar tranquilo porque no hay que ser ciego pa darse cuenta, quiero cumplir mi contrato, me llegaron ofertas para jugar afuera y me quiero ir bien, esté quien esté a cargo. Este club va mas allá de un dirigente o jugador, me tocó una buena historia en la U y quiero que mi paso sea lo más largo posible y disfrutar la vida si no queda otra", agregó.

En esa misma línea, Herrera manifestó que seguirá entrenando de la misma forma como lo venía haciendo cuando era titular y además esbozó una fuerte crítica para las divisiones jóvenes de su club y de Chile en general.

"En Chile hay una sequía de nuevos jugadores y estamos medio en deuda y los que han salido no han podido llevar su carrera por conformismo y no han ayudado a los grandes para pelear por nivel de selección. Acá somos cómodos, en la U hay harto cabro bueno, pero muy conformistas y por ahí va el cuento; conformismo con el auto nuevo, con las redes sociales, que hasta se ven más bonitos y te conformas con poco, y cuando te tocan grandes retos las de perder son más de los jóvenes.", aseguró.

"Yo estoy entrenando bien, a fondo, más que me esguincéla semana pasada, traté de volver con la esperanza de poder jugar, pero no voy a jugar y no me aguanto el tobillo así que ahora me tomo un receso para recuperarme bien, de cabeza bien y a nivel institucional, juegue yo o no, me da lo mismo mientras la U salga de donde está. Hoy soy un hincha más de la gloriosa Universidad de Chile y espero que este grupo de jugadores sean protagonistas y hoy apelo a eso, juegue o no juegue, dirija quien lo haga, que la U salga de donde está", cerró.

El próximo desafío de la U será este sábado 8 de junio (15:00 horas) frente a Rangers en el estadio Fiscal de Talca y por el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Chile.