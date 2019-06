Johnny Herrera y la polémica en la Roja: "Basta de cagüines, buscarle la quinta pata al gato no tiene sentido"

Fiel a su estilo, Johnny Herrera se metió en la polémica de la Roja por la ausencia de Claudio Bravo en la Copa América de Brasil 2019. El portero de Universidad de Chile, que tampoco fue llamado por el técnico Reinaldo Rueda, llamó a la calma y mirar hacia adelante.

Herrera, en conversación con ADN Radio, señaló que "se ventilaron cosas que pasaron en el camarín, pero se pueden solucionar. También no encuentro nada muy grave, para mi hay ausencias en la Selección, pero es gusto del entrenador. En el caso de Claudio no viene jugando, entonces buscarle la quinta pata al gato no tiene sentido".

Además, el meta de la U sentenció sobre la ausencia del hombre de Manchester City que "yo creo que es redundar en un tema que ya hablaron las partes y como buen hincha de Chile, y lo que la gente quiere es hablar de la cancha, que los jugadores estén bien y lo que pasó, pasó. Entonces no es necesario darle más vueltas al asunto, con esa mentalidad no nos va ir bien. Creo que basta de los cagüines, si seguimos con eso Chile va a devolverse rápido porque todo eso hace perjudicar".

"Hay que sumar, ya basta de restar y hablar del que dirán. Hoy la nómina está, la gente que está hay que apoyarla y hay que estar a muerte con ellos y querer que nos va bien, ojalá Chile tenga una participación mejor y ojalá que pueda tapar la boca", agregó.

Sobre el manejo de Rueda, Herrera contó que "pasa que fui dirigido de él y jugué tres partidos, tengo buena impresión, quizás no es tan populista como le gustaría a la gente, que saliera pateando la perra o mandando a la gente o excusarse por estas cosas oscuras y por eso no hay resultado. Es una persona tranquila, con paz y eso es lo que está buscando y es la forma en que ha llevado al grupo".

"Adentro el hombre se ganó el respeto por parte de todos los jugadores y lo que se especule es otra cosa, cuando empiece la competencia por los puntos, se va a cuadrar y traer una mejor sorpresa", cerró.